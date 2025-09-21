  2. আন্তর্জাতিক

এশিয়া কাপ ম্যাচের আগে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে গোলাগুলি, আবারও উত্তেজনা

প্রকাশিত: ০১:৩০ পিএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সীমান্তে বিএসএফের টহল/ ফাইল ছবি: এএফপি

এশিয়া কাপ ম্যাচের আগে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে গোলাগুলি হয়েছে। এর ফলে আবারও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে দুই দেশে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো দাবি করেছে, শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার নওগাম সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখায় (এলওসি) ভারত-পাকিস্তান সেনাদের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম নিউজ১৮-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, পাকিস্তানি সেনারা গুলি চালালে ভারতীয় সেনারাও পাল্টা জবাব দেয়। ভারতীয় সেনা সূত্রকে উদ্ধৃত করে জানানো হয়েছে, ছোট অস্ত্র দিয়ে এই গুলি চালানো হলেও এটি আনুষ্ঠানিক যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য হয়নি।

ইন্ডিয়া টুডের তথ্য অনুযায়ী, শনিবার স্থানীয় সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটের দিকে শুরু হওয়া এই গোলাগুলি প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলে। তবে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

রোববার এশিয়া কাপ ২০২৫–এর সুপার ফোরে মুখোমুখি হচ্ছে ভারত-পাকিস্তান। তার আগেরদিন সীমান্তে এমন ঘটনা দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা বাড়িয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, পাকিস্তানি সেনারা চার রাউন্ড ছোট অস্ত্রের গুলি ছোড়ে, যার জবাবে ভারতীয় সেনারা প্রায় ২০ রাউন্ড গুলি চালায়। ভারতের সেনা সূত্র জানিয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং নজরদারি জোরদার করা হয়েছে।

এ বিষয়ে ভারত বা পাকিস্তানের পক্ষ থেকে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো বিবৃতি দেওয়া হয়নি।

এর আগে, গত ১ সেপ্টেম্বর পুঞ্চ জেলার বালাকোট সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখায় ভারত-পাকিস্তান সেনাদের মধ্যে গুলি বিনিময়ের ঘটনা ঘটে।

সূত্র: ফ্রি প্রেস জার্নাল
