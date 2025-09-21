যুক্তরাষ্ট্রে বিয়ের অনুষ্ঠানে বন্দুকহামলায় নিহত ১, ‘ফ্রি প্যালেস্টাইন’ স্লোগান

যুক্তরাষ্ট্রে বিয়ের অনুষ্ঠানে বন্দুকহামলায় নিহত ১, ‘ফ্রি প্যালেস্টাইন’ স্লোগান
যুক্তরাষ্ট্রে বিয়ের অনুষ্ঠানে বন্দুকহামলায় অন্তত একজন নিহত এবং আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন। এসময় হামলাকারী ‘ফ্রি প্যালেস্টাইন’ স্লোগান দিচ্ছিল বলে দাবি করেছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। স্থানীয় সময় শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় নিউ হ্যাম্পশায়ারের নাশুয়া শহরে স্কাই মেডো কান্ট্রি ক্লাবে এই হামলার ঘটনা ঘটে।
নিউ হ্যাম্পশায়ারের সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল পিটার হিনক্লি সংবাদ সম্মেলনে জানান, আহতদের মধ্যে কারও কারও গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে, আবার কেউ আতঙ্কে পালাতে গিয়ে আহত হয়েছেন। তবে ঠিক কতজন আহত হয়েছেন তা এখনো নিশ্চিত করা হয়নি।
হিনক্লি বলেন, কাউকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেফতার করা হয়নি, তবে একজনকে সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করা হয়েছে। স্থানীয়দের জন্য কোনো হুমকি নেই বলেও তিনি জানান। শুরুতে ধারণা করা হয়েছিল হামলাকারী দুজন ছিল, তবে ভিডিও পর্যালোচনার পর পুলিশ জানায় হামলাকারী একজনই।
ঘটনার সময় ক্লাবে একটি বিয়ের অনুষ্ঠান চলছিল। প্রত্যক্ষদর্শী সোফি ফ্ল্যাবোরিস স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে বলেন, অনুষ্ঠানে নাচ-গান চলা অবস্থায় হঠাৎ গুলির শব্দ শোনা যায়। আতঙ্কে অনেকে দৌড়ে বেরিয়ে যান, কেউ রান্নাঘরে ছুটে যান, আবার কেউ টেবিলের নিচে লুকান।
আরেক প্রত্যক্ষদর্শী টম বার্টেলসন জানান, তিনি অন্তত ছয়টি গুলির শব্দ শুনেছেন। প্রথমে ভেবেছিলেন বেলুন ফাটার শব্দ, তবে পরে বিষয়টি স্পষ্ট হয়।
বার্টেলসনের দাবি, হামলাকারী রেস্তোরাঁয় একজনকে লক্ষ্য করে গুলি চালান। এ সময় তিনি ‘শিশুরা নিরাপদ’ ও ‘ফ্রি প্যালেস্টাইন’ বলে চিৎকার করেন।
হামলার কারণ সম্পর্কে এখনো কিছু জানা যায়নি। হিনক্লি বলেন, তদন্ত চলছে এবং তথ্য পাওয়া গেলে জানানো হবে।
সূত্র: সিএনএন
কেএএ/