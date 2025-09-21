  2. আন্তর্জাতিক

যুক্তরাষ্ট্রর সঙ্গে টানাপোড়েন, বিদেশি পণ্য বয়কটের আহ্বান মোদীর

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:০৫ পিএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী/ ফাইল ছবি: এএফপি

দেশবাসীকে বিদেশি পণ্য ব্যবহার বন্ধ করে দেশীয় পণ্য ব্যবহারের আহ্বান জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) জাতির উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে এই আহ্বান জানান তিনি।

মোদীর এই আহ্বান এমন এক সময়ে এলো, যখন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক টানাপোড়েন চলছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি ভারতীয় পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন। এরপর থেকেই মোদী ‘স্বদেশি’ অর্থাৎ দেশীয় পণ্য ব্যবহারের ওপর ব্যাপক গুরুত্ব দিতে শুরু করেন।

মোদীর সমর্থকরা এরই মধ্যে ‘মার্কিন ব্র্যান্ড বয়কটের’ প্রচারণা শুরু করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে ম্যাকডোনাল্ডস, পেপসি ও অ্যাপল, যেগুলো ভারতের বাজারে বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়।

জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে মোদী বলেন, আমরা প্রতিদিন অনেক বিদেশি পণ্য ব্যবহার করি, আমরা আসলে জানিই না যে এগুলো আমাদের দেশের না। এগুলো বাদ দিতে হবে। আমাদের অবশ্যই উচিৎ, ভারতে তৈরি পণ্য কেনা । যদিও নিজের বক্তব্যে সরাসরি কোনো দেশের নাম নেননি মোদী।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, দেশীয় পণ্য কেনার ওপর জোর দিলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়বে। তিনি দোকানদারদেরও দেশীয় পণ্য বিক্রিতে মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানান।

ভারতের ১৪০ কোটি মানুষের বিশাল বাজার বহু বছর ধরে মার্কিন ভোক্তা পণ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। শুধু বড় শহর নয়, এখন ছোট শহর-গঞ্জেও যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যের প্রসার ঘটেছে, বিশেষত অনলাইন জায়ান্ট অ্যামাজনের মাধ্যমে।

সম্প্রতি বহু ভারতীয় কোম্পানি নিজেদের স্থানীয় পণ্য প্রচারে জোর বাড়িয়েছে।

এদিকে, এমন পরিস্থিতির মধ্যেই ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গয়াল শিগগিরই ওয়াশিংটন সফরে যাবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এই সফর দুই দেশের বাণিজ্যিক টানাপোড়েন কমাতে সহায়ক হবে বলে মনে করছেন ভারতীয় কূটনীতিকরা।

সূত্র: রয়টার্স

