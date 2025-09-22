  2. আন্তর্জাতিক

সরকারবিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল পেরু, পুলিশ-সাংবাদিকসহ আহত ১৮

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:১৯ এএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সরকারবিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল পেরু/ ছবি: এএফপি

সরকারবিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে লাতিন আমেরিকার দেশ পেরু। দেশটির রাজধানী লিমায় জেন-জি তরুণদের বিক্ষোভে সহিংসতায় কমপক্ষে ১৮ জন আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে পুলিশ সদস্য ও সাংবাদিকও রয়েছেন। স্থানীয় সময় রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও স্বাধীন সংগঠনগুলোর প্রকাশিত হিসাব থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

এএফপির এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, এর আগে শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) শত শত বিক্ষোভকারী রাজধানীতে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। তারা পাথর ছুড়লে পুলিশও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে।

জেন-জি তরুণদের ডাকা এই বিক্ষোভে প্রেসিডেন্ট দিনা বোলুয়ার্তের প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ অন্যান্য গোষ্ঠীও যোগ দেয়। সন্ধ্যা নামার পর বিক্ষোভকারীরা প্রেসিডেন্ট ও সংসদ ভবনের দিকে অগ্রসর হতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয়।

শনিবার পুলিশের পক্ষ থেকে প্রথমে তাদের তিনজন সদস্য আহত হওয়ার কথা জানানো হলেও পরে সেই সংখ্যা বেড়ে ১২ জনে দাঁড়ায়।

পেরুর জাতীয় সাংবাদিক সমিতি (এএনপি) জানায়, পুলিশের ছররা গুলিতে ছয় সাংবাদিক আহত হয়েছে। তাদের মধ্যে দুজন স্থানীয় রেডিও স্টেশন এক্সিতোসা নোতিসিয়াসের সাংবাদিক।

সাপ্তাহিক পত্রিকা হিলডেব্র্যান্ড এন সুস ট্রেস-এর ফটোসাংবাদিক সিজার জামাল্লোয়া বলেন, পুলিশ সরাসরি লোকজনকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে। তখনই আমার পা ও কোমরে আঘাত লাগে। পুলিশি দমন-পীড়নের নিন্দা জানিয়েছে সাংবাদিক ইউনিয়ন ও পেরুর জাতীয় মানবাধিকার সমন্বয়ক সংস্থা।

প্রেসিডেন্ট বোলুয়ার্তের জনপ্রিয়তা ক্রমেই কমছে। তার মেয়াদ শেষ হবে আগামী বছর। দেশজুড়ে চাঁদাবাজি ও সংঘবদ্ধ অপরাধ বাড়ছে। সাম্প্রতিক জনমত জরিপে দেখা গেছে, জনগণের চোখে সরকার ও রক্ষণশীল সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

এই সপ্তাহে কংগ্রেস একটি আইন পাস করেছে, যেখানে তরুণদের বাধ্যতামূলকভাবে বেসরকারি পেনশন ফান্ডে যোগ দিতে হবে-যা অনেক তরুণের অনিশ্চিত কর্মসংস্থানের মধ্যে নতুন চাপ তৈরি করেছে।

টিটিএন

