ফিলিপাইনে ধেঁয়ে আসছে সুপার টাইফুন রাগাসা

ফিলিপাইনে ধেঁয়ে আসছে সুপার টাইফুন রাগাসা
ফিলিপাইনে ধেঁয়ে আসছে সুপার টাইফুন রাগাসা। স্থানীয় সময় সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) দেশটির বিভিন্ন এলাকায় টাইফুনের প্রভাবে প্রবল বৃষ্টি ও ঝড় আঘাত হানায় ১০ হাজারের বেশি মানুষকে বিভিন্ন স্কুল এবং আশ্রয়কেন্দ্রে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। খবর এএফপির।
টাইফুনটি আরও শক্তি সঞ্চয় করে দক্ষিণ চীনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং দুপুরের দিকে ফিলিপাইনের বাবুয়ান দ্বীপপুঞ্জে স্থলভাগে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই কম জনবসতিপূর্ণ দ্বীপগুলো তাইওয়ান থেকে প্রায় ৭৪০ কিলোমিটার (৪৬০ মাইল) দক্ষিণে অবস্থিত। সেখানে ছোট পরিসরে জরুরি উদ্ধার কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।
জাতীয় আবহাওয়া সংস্থা জানিয়েছে, স্থানীয় সময় সকাল ১১টা পর্যন্ত ঝড়ের কেন্দ্রে প্রতি ঘণ্টায় বাতাসের গতিবেগ ২১৫ কিলোমিটার থেকে ২৬৫ কিলোমিটারে পৌঁছেছে।
উত্তর কাগায়ান প্রদেশের কোস্টাল শহর আপার্রির বাসিন্দা তিরসো টুগাগাও বলেন, প্রচণ্ড বাতাসে আমার ঘুম ভেঙে যায়। জানালায় তীব্র শব্দ হচ্ছিল যেন কোনো যন্ত্র চালু হয়েছে। সমুদ্রসৈকতে উঁচু ঢেউ আছড়ে পড়ছিল, আমি প্রার্থনা করি সবাই নিরাপদ থাকবে।
কাগায়ান দুর্যোগ প্রধান রুয়েলি রেপসিং জানান, তার দল সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত। প্রেসিডেন্ট ফেরদিনান্দ মার্কোস ফেসবুকে লিখেছেন যে, তিনি পরিস্থিতি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন এবং সব সরকারি সংস্থা যে কোনো সময় সাহায্যের জন্য সতর্ক রয়েছে।
ভারী বৃষ্টির আশঙ্কায় রাজধানী ম্যানিলা এবং ২৯টি প্রদেশে স্কুল ও সরকারি অফিস বন্ধ রাখা হয়েছে। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ জন গ্রেন্ডার আলমারিও জানিয়েছেন যে, লুজোনের উত্তরে তীব্র বন্যা ও ভূমিধসের ঘটনা ঘটার আশঙ্কা রয়েছে।
প্রতি বছর প্রায় ২০টির মতো ঝড় ও টাইফুনের কবলে পড়ে ফিলিপাইন। ফলে লাখ লাখ মানুষ দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে বসবাস করতে বাধ্য হয়। বিজ্ঞানীরা সতর্ক করে বলেছেন, মানবসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঝড় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে।
টিটিএন