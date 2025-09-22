গাজায় ইসরায়েলি হামলায় একই পরিবারের ২৫ সদস্য নিহত

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় একই পরিবারের ২৫ সদস্য নিহত
গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর বিমান হামলায় একই পরিবারের কমপক্ষে ২৫ সদস্য নিহত হয়েছেন। গাজা সিটির সাব্রা এলাকায় বিমান হামলা ও স্থল অভিযানে সেখানকার পরিবারগুলো ধ্বংসের মুখে রয়েছে। উদ্ধারকারীরা বলছেন, শতাধিক মানুষ এখনো ধ্বংসস্তুপের নিচে আটকা পড়ে আছেন। খবর আল জাজিরার।
স্থানীয় সময় রোববার ভোরে ইসরায়েলি বিমান থেকে একাধিক ভবন লক্ষ্য করে বোমা হামলা চালানো হয়। ইসরায়েলি ট্যাঙ্কগুলো গত আগস্টের শেষ দিক থেকেই ওই এলাকা দখল ও ধ্বংসের পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোচ্ছিল।
হামলার পর কমপক্ষে ১৭ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং উদ্ধারকাজ এখনো চলছে। স্থানীয় লোকজন আশঙ্কা করছেন সেখানে আরও প্রায় ৫০ জন ধ্বংসস্তুপের নিচে আটকা থাকতে পারেন। আক্রান্ত পরিবারগুলো জরুরি সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে। তারা বলছে, ধ্বংসস্তুপের নিচে থেকে এখনো লোকজনের চিৎকার শোনা যাচ্ছে।
একটি পরিবারের সদস্য বলেন, আমি পুরো বিশ্বকে অনুরোধ করছি, আমাদের সাহায্য করুন। আমাদের আত্মীয়রা জীবিত কবরের নিচে। আমরা তাদের চিৎকার শুনছি, কিন্তু পৌঁছাতে পারছি না। তিনি আরও জানান, ইসরায়েলি ড্রোন থেকে উদ্ধারকারীদের ওপরও হামলা চালানো হচ্ছে।
অনলাইনে প্রচারিত ভিডিওতে দেখা যায় আহতদের একটি ছোট গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ভিডিওতে একজন মা কেঁদে বলছেন, সাব্রা এলাকায় ইসরায়েলি হামলায় আমার সব সন্তান হারিয়েছি।
শাতি শরণার্থী শিবির ও তাল আল-হাওয়া এলাকা লক্ষ্য করেও ইসরায়েল বিমান হামলা চালিয়েছে। লাবাল টাওয়ার এবং এর পাশের একটি বাড়িতেও হামলার খবর পাওয়া গেছে।
ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী আরও বাড়ি ধ্বংস করছে যেন হাজার হাজার ফিলিস্তিনিকে জোরপূর্বক স্থানান্তর করা ও গাজা সিটি দখল করা যায়। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী দাবি করেছে, তিনটি ডিভিশন গাজা সিটি ও উত্তর গাজায় স্থল অভিযান চালাচ্ছে, আর একটি ডিভিশন খান ইউনিসে কার্যক্রম চালাচ্ছে। তারা দাবি করেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ‘অনেক সন্ত্রাসবাদী’ নিহত হয়েছে।
