  2. আন্তর্জাতিক

লেবাননে ইসরায়েলি হামলা, শিশুসহ একই পরিবারের ৪ মার্কিন নাগরিক নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:১২ পিএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
লেবাননে ইসরায়েলের হামলা/ফাইল ছবি: এএফপি

লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) ইসরায়েলি বাহিনীর ড্রোন হামলায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। এদের মধ্যে তিন শিশু এবং তাদের বাবা মার্কিন নাগরিক বলে জানিয়েছে লেবানন সরকার। খবর আল জাজিরার।

লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দক্ষিণ লেবাননের বিন্ত জবেইল শহরে ইসরায়েলি ড্রোন হামলায় পাঁচজন নিহত হয়েছে, যাদের মধ্যে তিন শিশুও রয়েছে। দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা এনএনএ জানিয়েছে, রোববারের হামলায় একটি মোটরসাইকেল ও একটি গাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে। এতে আরও দুইজন আহত হয়েছে।

লেবাননের পার্লামেন্টের স্পিকার নাবিহ বেরি বলেন, নিহত তিন শিশু- সেলিন, হাদি ও আসিল এবং তাদের বাবা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ছিলেন। ওই শিশুদের মা হামলায় আহত হয়েছেন।

ইসরায়েল দাবি করেছে, হামলায় হিজবুল্লাহর এক সদস্য নিহত হয়েছে, তবে স্বীকার করেছে যে এতে বেসামরিক লোকজনও নিহত হয়েছে। ইসরায়েল নিয়মিত দক্ষিণ লেবাননে হামলা চালিয়ে আসছে। তাদের দাবি, তারা ইরান-সমর্থিত হিজবুল্লাহকে সামরিক শক্তি পুনর্গঠন করতে বাধা দিচ্ছে।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বৈঠকে যোগ দিতে নিউইয়র্কে অবস্থানরত লেবাননের প্রেসিডেন্ট জোসেফ আউন হামলাকেই ‌‘গণহত্যা’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। ইসরায়েলকে লেবাননের ভূমি থেকে সরে যেতে এবং যুদ্ধবিরতি চুক্তি মেনে চলতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী নওয়াফ সালাম বলেছেন, এটি বেসামরিকদের বিরুদ্ধে নতুন হত্যাযজ্ঞ। আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘের প্রস্তাবের ধারাবাহিক লঙ্ঘনের জন্য ইসরায়েলকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করতে হবে।

স্পিকার বেরি প্রশ্ন তুলেছেন, লেবাননের শিশু কি ইসরায়েলের জন্য অস্তিত্বের হুমকি নাকি এই রাষ্ট্রের বেপরোয়া হত্যাযজ্ঞই আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য প্রকৃত হুমকি? শ্রমমন্ত্রী মোহাম্মদ হায়দার বলেছেন, ইসরায়েল ইচ্ছাকৃতভাবে দক্ষিণ লেবানের গ্রামগুলোতে ফেরত যাওয়া সাধারণ মানুষকে লক্ষ্যবস্তু করছে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরব হিজবুল্লাহকে নিরস্ত্র করতে চাপ দিচ্ছে। লেবাননের সেনাবাহিনী এরই মধ্যে একটি নিরস্ত্রীকরণ পরিকল্পনা সরকারের কাছে জমা দিয়েছে। তবে হিজবুল্লাহ জানিয়েছে, ইসরায়েল লেবাননে হামলা চালাতে থাকলে তারা অস্ত্র ছাড়বে না।

টিটিএন

