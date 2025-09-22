যুক্তরাষ্ট্রের এইচ-১বি ভিসা ফি বৃদ্ধিতে আতঙ্ক, প্লেন থেকে নেমে গেলেন ভারতীয়রা

যুক্তরাষ্ট্রের এইচ-১বি ভিসা ফি বৃদ্ধিতে আতঙ্ক, প্লেন থেকে নেমে গেলেন ভারতীয়রা
যুক্তরাষ্ট্রের এইচ-১বি ভিসা ফি বৃদ্ধিতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে বিদেশি নাগরিকদের মধ্যে। বিশেষ করে ভারতীয় সম্প্রদায় চরম উৎকণ্ঠায় ভুগছে। একবার বের হলে আবারও যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকতে পারবেন কি না, তা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে প্লেন থেকেই নেমে গেছে একদল ভারতীয় যাত্রী।
মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এইচ-১বি ভিসায় এক লাখ ডলারের নতুন ফি আরোপের পর ভারতীয় সম্প্রদায় ও বৈশ্বিক প্রযুক্তি খাতে আতঙ্ক এবং বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়েছে। দক্ষ শ্রমিক তথা এইচ-১বি ভিসা প্রোগ্রামের সর্বোচ্চ উপকারভোগী ভারতীয়রা এতে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হচ্ছেন।
আরও পড়ুন>>
দক্ষ কর্মী ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে যেতে গুনতে হবে এক লাখ ডলার
কর্মী ভিসা নিয়ে ট্রাম্পের নতুন সিদ্ধান্তে মহাসংকটে ভারত
যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষ কর্মী ভিসা ফি কাদের জন্য?
গত শুক্রবার সান ফ্রান্সিসকো থেকে দুবাইগামী এমিরেটসের একটি ফ্লাইট তিন ঘণ্টা ধরে টারম্যাকেই আটকে ছিল। কারণ, বিদেশি যাত্রীরা, বিশেষ করে ভারতীয়রা চরম অস্থিরতা তৈরি করেছিলেন প্লেনের ভেতর। তারা বুঝতে পারছিলেন না, আবার যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে পারবেন কি না। এ অবস্থায় প্লেনের ক্যাপ্টেন যাত্রীদের শান্ত করার চেষ্টা করেন। তবে, শেষ পর্যন্ত অনেক যাত্রী আতঙ্কিত হয়ে প্লেন থেকে নেমে যান।
View this post on Instagram
যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এইচ-১বি ভিসা ফি বৃদ্ধির এ পদক্ষেপ ‘সিস্টেমেটিক ব্যবহারের’ বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং মার্কিন শ্রমিকদের নিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য নেওয়া হয়েছে। তবে অর্থনীতিবিদদের মতে, এইচ-১বি প্রোগ্রামটি যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলোকে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে এবং নতুন চাকরি সৃষ্টি করতে সহায়তা করে।
ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সতর্ক করেছে, নতুন ফি শ্রমিক পরিবারগুলোর জীবনে মানবিক প্রভাব ফেলতে পারে। তারা আশা প্রকাশ করছে যে, যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ উপযুক্তভাবে পরিস্থিতি সমাধান করবে।
হোয়াইট হাউজ পরে জানিয়েছে, এক লাখ ডলারের ফি শুধু নতুন আবেদনকারীদের জন্যই প্রযোজ্য হবে।
কেএএ/