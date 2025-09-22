এবার ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিচ্ছে ফ্রান্স

  2. আন্তর্জাতিক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৩১ পিএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার আনুষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ফ্রান্স/ ফাইল ছবি: এএফপি

এবার ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছে ইউরোপের দেশ ফ্রান্স। আগামী সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে শুরু হতে যাওয়া জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের আগে আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে প্যারিস।

এর আগে শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও পর্তুগাল ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ফরাসি সরকারের উচ্চপর্যায়ের এক কূটনৈতিক সূত্র নিশ্চিত করেছে, ফ্রান্সও একই পথে হাঁটছে ও এবারের জাতিসংঘ অধিবেশনে বিষয়টি জোরালোভাবে উপস্থাপন করবে।

মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘদিনের সংঘাত সমাধানের জন্য ইউরোপীয় দেশগুলোর এই সিদ্ধান্তকে ‘গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক চাপ’ হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিশেষ করে গাজায় চলমান যুদ্ধ, পশ্চিম তীরে বসতি সম্প্রসারণ ও ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘর্ষে বেড়ে চলা মানবিক সংকট পশ্চিমা জনমতকে স্পষ্টতই প্রভাবিত করছে।

তবে এই স্বীকৃতি প্রক্রিয়া আন্তর্জাতিক অঙ্গনে স্পষ্ট বিভাজন তৈরি করছে। যুক্তরাষ্ট্র এখনো দৃঢ়ভাবে বলছে, তারা শুধু ইসরায়েল-ফিলিস্তিনের সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে ‘দ্বী-রাষ্ট্রীয় সমাধান’ সমর্থন করবে, একতরফা স্বীকৃতিকে নয়। অন্যদিকে রাশিয়া, চীন ও বেশিরভাগ আরব দেশ বহু আগেই ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বিষয়টি বড় ধরনের বিতর্ক ও মেরুকরণ সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি আরও ইউরোপীয় দেশ একই ঘোষণা দেয়, তবে পশ্চিমা ব্লকের মধ্যে নতুন ফাটল দেখা দিতে পারে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের কিছু দেশ- যেমন জার্মানি ও ইতালি এখনো সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।

১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ফিলিস্তিনি প্রশ্ন আন্তর্জাতিক কূটনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। আজ পর্যন্ত জাতিসংঘের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও যুক্তরাষ্ট্র ও অধিকাংশ পশ্চিমা দেশ এত দিন তা এড়িয়ে এসেছে। এবারের পরিবর্তনকে তাই ‘ঐতিহাসিক’ আখ্যা দিচ্ছেন বিশ্লেষকরা।

সূত্র: সিএনএন

