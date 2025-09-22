মেধাবী-দক্ষদের জন্য ভিসা ফি বাতিল করছে যুক্তরাজ্য
সারাবিশ্ব থেকে উচ্চ মেধাবী ও দক্ষদের আকর্ষণ করতে ‘গ্লোবাল ট্যালেন্ট’ ভিসার ফি কমানো কিংবা পুরোপুরি বাতিল করতে যাচ্ছে যুক্তরাজ্য। সেই সঙ্গে ভিসা প্রক্রিয়া আরও সহজ করার উদ্যোগ নিচ্ছে কিয়ার স্টারমারের সরকার।
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের গঠিত ‘গ্লোবাল ট্যালেন্ট টাস্কফোর্স’ এখন বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে। তাদের লক্ষ্য হলো বিদেশি গবেষক ও ডিজিটাল খাতের বিশেষজ্ঞদের দ্রুত যুক্তরাজ্যে আনা ও অর্থনীতিতে নতুন গতি আনা। এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারাও আলোচনায় যুক্ত আছেন।
বর্তমানে যুক্তরাজ্যের গ্লোবাল ট্যালেন্ট ভিসার খরচ তুলনামূলক কম- একজনের জন্য ৭৬৬ ইউরো ও স্বাস্থ্যসেবার জন্য অতিরিক্ত ১ হাজার ৩৫ ইউরো। স্ত্রী/স্বামী ও সন্তানদের ক্ষেত্রেও আলাদা ফি দিতে হয়। তবে নতুন প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে এই অর্থ পরিশোধের প্রয়োজন হবে না।
অনেক প্রতিষ্ঠান মনে করেন, এই ভিসা ফি, জটিল কাগজপত্র আর দীর্ঘ প্রক্রিয়া প্রতিভাবানদের আকর্ষিত করারা ক্ষেত্রে বাধা তৈরি করছে। এজন্য সরকার ফি একেবারেই শূন্য করার বিষয়টিও ভাবছে।
এই ভিসা মূলত বিজ্ঞান, প্রকৌশল, মানবিকবিদ্যা, চিকিৎসা, ডিজিটাল প্রযুক্তি, শিল্প ও সংস্কৃতি- এসব ক্ষেত্রে দক্ষ ও খ্যাতিমান ব্যক্তিদের জন্য চালু করা হয়েছে।
এদিকে, ধনী বিদেশিদের ওপর নতুন করনীতি নিয়ে সমালোচনার মুখে রয়েছে সরকার। উত্তরাধিকার করের নিয়ম পরিবর্তনের কারণে অনেকে যুক্তরাজ্য ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ফলে কিছু শর্ত শিথিল করার কথাও ভাবা হচ্ছে।
২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত এক বছরে গ্লোবাল ট্যালেন্ট ভিসা ৭৬ শতাংশ বেড়ে প্রায় ৪ হাজারে পৌঁছেছে। এই ভিসা কার্যক্রম পরিচালনা করছে স্টারমারের উপদেষ্টা বরুণ চন্দ্র ও বিজ্ঞানমন্ত্রী প্যাট্রিক ভ্যালান্স।
ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে, গ্লোবাল ট্যালেন্ট ভিসা মূলত সেইসব মানুষকে দেওয়া হয়, যারা নিজ ক্ষেত্রে এরই মধ্যে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, অথবা ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দেওয়ার সম্ভাবনা রাখেন।
দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র বলেন, আমরা চাই, বিশ্বসেরা প্রতিভা যুক্তরাজ্যে আসুক ও এখানেই থেকে কাজ করুক। এতে আমাদের দেশ উদ্ভাবন ও গবেষণায় আন্তর্জাতিকভাবে এগিয়ে যাবে।
সূত্র: গার্ডিয়ান
এসএএইচ