সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
সরকারবিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল পেরু, পুলিশ-সাংবাদিকসহ আহত ১৮
সরকারবিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে লাতিন আমেরিকার দেশ পেরু। দেশটির রাজধানী লিমায় জেন-জি তরুণদের বিক্ষোভে সহিংসতায় কমপক্ষে ১৮ জন আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে পুলিশ সদস্য ও সাংবাদিকও রয়েছেন। স্থানীয় সময় রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও স্বাধীন সংগঠনগুলোর প্রকাশিত হিসাব থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
গাজায় ইসরায়েলি হামলায় একই পরিবারের ২৫ সদস্য নিহত
গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর বিমান হামলায় একই পরিবারের কমপক্ষে ২৫ সদস্য নিহত হয়েছেন। গাজা সিটির সাব্রা এলাকায় বিমান হামলা ও স্থল অভিযানে সেখানকার পরিবারগুলো ধ্বংসের মুখে রয়েছে। উদ্ধারকারীরা বলছেন, শতাধিক মানুষ এখনো ধ্বংসস্তুপের নিচে আটকা পড়ে আছেন।
ফিলিস্তিনকে বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থ কী?
কাগজে কলমে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র বলে কিছু নেই। কাজেই এই পরিস্থিতিতে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়া অনেকটাই প্রতীকী। নৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে বিবেচনা করলে এটি বেশ শক্ত পদক্ষেপ, কিন্তু বাস্তবতা হলো- এই সিদ্ধান্তে ফিলিস্তিনের পরিস্থিতি খুব একটা পরিবর্তন হবে না।
ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি, ইসরায়েলকে প্রতিশোধ না নেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করলো যুক্তরাজ্য
ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার ঘটনায় ইসরায়েলকে প্রতিশোধ না নেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করলো যুক্তরাজ্য। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়েভেট কুপার জানিয়েছেন, ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিশোধ নিতে ইসরায়েল পশ্চিম তীর দখল করলে তা বরদাশত করা হবে না। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কে জাতিসংঘের একটি সম্মেলনে যোগদানের আগে বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেন।
ন্যাটোর আকাশসীমায় রাশিয়ার যুদ্ধবিমান: জরুরি বৈঠকে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ
ন্যাটোর আকাশসীমায় রাশিয়ার যুদ্ধবিমান অনুপ্রবেশের ঘটনায় জরুরি বৈঠকে বসছে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন এস্তোনিয়া এবং জাতিসংঘের কর্মকর্তারা। তারা জানান, এস্তোনিয়ার আকাশসীমায় রাশিয়ার যুদ্ধবিমান অনুপ্রবেশের ঘটনায় সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) জরুরি বৈঠক ডাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ।
‘আরব’ বা ‘ইসলামিক ন্যাটো’ কী? আদৌ কি আলোর মুখ দেখবে এই জোট?
কাতার সম্মেলনে মুসলিম দেশগুলো কড়া ভাষার বিবৃতি দিলেও বাস্তবে ‘ন্যাটো’র আদলে কোনো জোট গড়ে তোলার বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত হয়নি। সুতরাং এই জোট আদৌ গঠিত হবে কি না ও গঠিত হলেও তা কবে হতে পারে- তা নিয়ে নিশ্চিত করে কিছুই বলা যাচ্ছে না।
বাংলাদেশের চেয়ে গুজরাট-মিয়ানমারের ইলিশ বেশি কিনছে পশ্চিমবঙ্গবাসী
মূলত বাংলাদেশের ইলিশের চড়া দামের কারণেই এমনটা হচ্ছে বলে জানা গেছে। বাজার ঘুরে দেখা গেছে, এক কেজির বেশি ওজনের বাংলাদেশের ইলিশ পাইকারি বিক্রি হচ্ছে ২০০০ থেকে ২৫০০ রুপিতে। অন্যদিকে, প্রায় অর্ধেকেরও কম দামে মিলছে গুজরাট ও মিয়ানমারের ইলিশ।
নিজেদের গ্রামেই হামলা চালালো পাকিস্তান বিমানবাহিনী, নিহত ৩০
নিজেদের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য খাইবার পাখতুনখোয়ার একটি গ্রামে অভিযান চালিয়েছে পাকিস্তানের বিমানবাহিনী। এতে নারী-শিশুসহ অন্তত ৩০ জন নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে। রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাত ২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
যুক্তরাজ্যে কীভাবে যাবেন, কোন ভিসা উপযুক্ত?
যুক্তরাজ্যে ভিসার জন্য কীভাবে আবেদন করবেন, তা জানার আগ্রহ রয়েছে অনেকেরই। ইউরোপের সম্পদশালী দেশটিতে যেতে হলে বাংলাদেশিদের ভিসা প্রয়োজন হয়। পড়াশোনা, কাজ, ভ্রমণ বা পরিবারের সঙ্গে যোগ দেওয়া- যে উদ্দেশ্যেই যেতে চান না কেন, আপনাকে আগে ভিসা নিতে হবে। ভিসার ধরন নির্ভর করে আবেদনকারীর জাতীয়তা, উদ্দেশ্য, অবস্থানের সময়কাল, ব্যক্তিগত পরিস্থিতি এবং দক্ষতার ওপর।
ফিলিপাইনে তাণ্ডব চালাচ্ছে বছরের সবচেয়ে শক্তিশালী টাইফুন
ফিলিপাইনে তাণ্ডব চালাচ্ছে চলতি বছরের সবচেয়ে শক্তিশালী টাইফুন রাগাসা। শক্তিশালী এই ঝড় উত্তরাঞ্চলে ধ্বংসাত্মক ঝড়ো বাতাস ও প্রবল বৃষ্টিপাত নিয়ে আঘাত হেনেছে। এরই মধ্যে হাজার হাজার মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এদিকে ফিলিপাইন ছাড়াও এই ঝড় হংকং, তাইওয়ান ও চীনের গুয়াংডং প্রদেশে আছড়ে পড়তে পারে বলে সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
এসএএইচ