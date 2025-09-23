বিনামূল্যে স্কুটি পাচ্ছেন পাকিস্তানের সিন্ধুর নারীরা
পাকিস্তানের সিন্ধু সরকার চলতি সপ্তাহেই নারীদের জন্য বিনামূল্যে বিদ্যুৎচালিত ‘পিঙ্ক স্কুটি’ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে। নারীদের জন্য নিরাপদ, সম্মানজনক ও সাশ্রয়ী যাতায়াতের সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
সিন্ধুর পরিবহনমন্ত্রী শারজিল ইনাম মেমন-এর সভাপতিত্বে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বৈঠকে পরিবহন সচিব, সিন্ধ ম্যাস ট্রানজিট অথরিটির ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
মন্ত্রী মেমন জানান, ‘পিঙ্ক স্কুটি প্রকল্প’-এর আওতায় নারীদের এবং ছাত্রীদের বিনামূল্যে বৈদ্যুতিক স্কুটি সরবরাহ করা হবে।
তিনি বলেন, এই প্রকল্প নারীদের যাতায়াতে সময় ও ব্যয় সাশ্রয় করবে এবং তাদের জন্য একটি নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।
মন্ত্রী আরও জানান, আবেদন করা নারীদের তথ্য ও নথি এরই মধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে সিন্ধু ম্যাস ট্রানজিট অথরিটির মাধ্যমে। আবেদন যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে স্কুটি বরাদ্দ দেওয়া হবে এবং পুরো প্রক্রিয়া স্বচ্ছতার সঙ্গে সম্পন্ন করা হবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন।
তিনি আরও বলেন, প্রাদেশিক সরকার এমন একটি সহজ ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া প্রণয়ন করেছে, যার মাধ্যমে সর্বোচ্চ সংখ্যক নারী এই সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন। তিনি ছাত্রী ও কর্মজীবী নারীদের এ সুযোগ কাজে লাগাতে উৎসাহিত করেন।
সিন্ধু সরকারের এই পদক্ষেপ নারীদের স্বাধীনভাবে চলাফেরার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
সূত্র: জিও নিউজ
এমএসএম