জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে সমবেত হচ্ছেন বিশ্ব নেতারা

প্রকাশিত: ০৬:০৩ পিএম, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জাতিসংঘের সদরদপ্তর। ছবি: এএফপি (ফাইল)

জাতিসংঘের ৮০তম সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে সারা বিশ্বের নেতারা নিউইয়র্কে সমবেত হচ্ছেন। তাদের আলোচ্যসূচিতে রয়েছে রাশিয়ার ইউক্রেনে আক্রমণ, ইসরায়েল-হামাস সংঘাত এবং জাতিসংঘের নিজস্ব আর্থিক সংকটের মতো বহু বিষয়।

মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বরা) থেকে এই উচ্চ-পর্যায়ের সাধারণ বিতর্ক শুরু হচ্ছে। এদিন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে জাতিসংঘে তার প্রথম ভাষণ দিতে মঞ্চে উঠবেন বলে আশা করা হচ্ছে। ট্রাম্প প্রশাসন জাতিসংঘ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে এবং এর তহবিল কমিয়ে দিয়েছে।

চলতি সপ্তাহের তালিকায় অন্যান্য নেতারাও রয়েছেন। তাদের মধ্যে বুধবার থাকবেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এবং শুক্রবারে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু।
ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস বৃহস্পতিবার ভিডিওর মাধ্যমে ভাষণ দেবেন। যুক্তরাষ্ট্র তাকে দেশে প্রবেশের ভিসা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

সাধারণ পরিষদের সভাপতি আনালেনা বেয়ারবক গত সপ্তাহে বলেছেন, যে তিনি জাতিসংঘ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে এর সংস্কার প্রয়োজন, তবে তিনি একে সারা বিশ্বের মানুষের জন্য জীবন বীমা বলেও অভিহিত করেছেন।

বেয়ারবক জোর দিয়ে এও বলেছেন যে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত বৈঠকে অংশগ্রহণকারী সকল সদস্য রাষ্ট্রকে এই সংস্কারের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। তিনি তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, যখন আমরা সনদের লঙ্ঘন দেখি, যখন আমাদের জাতিসংঘ চাপের মধ্যে থাকে, তখন আমাদেরকে রুখে দাঁড়াতে হবে, কেননা বিশ্বের কোনও দেশ, এমনকি বৃহত্তম পরাশক্তিগুলোও মহামারির মতো সমস্যার সমাধান একা করতে পারে না। তাই এই সংস্থাগুলোকে একবিংশ শতাব্দীর জন্য উপযুক্ত করে তোলা আসলে প্রতিটি দেশের নিজ স্বার্থেই প্রয়োজন।

