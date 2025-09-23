শুরু হয়েছে জাতিসংঘের অধিবেশন, আজই ভাষণ দেবেন ট্রাম্প-এরদোয়ান

শুরু হয়েছে জাতিসংঘের অধিবেশন, আজই ভাষণ দেবেন ট্রাম্প-এরদোয়ান
জাতিসংঘের ৮০তম সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ভাষণ শুরু করেছেন মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস। এতে বৈশ্বিক অস্থিরতা ও জাতিসংঘের কার্যকারিতা নিয়ে চলমান প্রশ্নের মধ্যেই তিনি ঐক্যের গুরুত্ব তুলে ধরেন।
গুতেরেস বলেন, আশি বছর আগে এক যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীতে বিশ্বনেতারা এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন— বিশৃঙ্খলার বদলে সহযোগিতা, আইনহীনতার বদলে আইনের শাসন, সংঘাতের পরিবর্তে শান্তি। সেই সিদ্ধান্তই জাতিসংঘের জন্ম দিয়েছিল।
তিনি আরও বলেন, আজ আশি বছর পর আমাদের সামনে আবারও সেই একই প্রশ্ন— তবে এবার তা আরও জটিল, আরও গভীরভাবে জড়িত এবং আরও নির্মম বাস্তবতায় উপনীত।
আজকের অধিবেশনে বিশ্বের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রপ্রধানও বক্তব্য দেবেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ান, কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ।
আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অঙ্গনে এই অধিবেশনকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হচ্ছে, বিশেষ করে যখন ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা ও যুদ্ধ পরিস্থিতি বিশ্বজুড়ে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
সূত্র: আল-জাজিরা
এমএসএম