জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন
গাজায় শিগগির যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে: ট্রাম্প
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গাজায় চলমান যুদ্ধ বন্ধে জরুরি পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, গাজায় যুদ্ধ শিগগির বন্ধ করতে হবে। আমাদের এটি থামাতে হবে।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন। ইসরায়েলের সামরিক ও রাজনৈতিকভাবে ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে পরিচিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বলেন, তিনি গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রচেষ্টায় গভীরভাবে যুক্ত আছেন।
ইসরায়েলের চালানো হামলায় এখন পর্যন্ত ৬৫ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।
ট্রাম্প বলেন, আমাদের এখনই শান্তিচুক্তি করতে হবে। আলোচনার মাধ্যমে যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে।
তিনি আরও বলেন, আমাদের জিম্মিদের ফিরিয়ে আনতে হবে।
এর আগে ভাষণ দেন জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস। এতে বৈশ্বিক অস্থিরতা ও জাতিসংঘের কার্যকারিতা নিয়ে চলমান প্রশ্নের মধ্যেই তিনি ঐক্যের গুরুত্ব তুলে ধরেন।
গুতেরেস বলেন, আশি বছর আগে এক যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীতে বিশ্বনেতারা এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন— বিশৃঙ্খলার বদলে সহযোগিতা, আইনহীনতার বদলে আইনের শাসন, সংঘাতের পরিবর্তে শান্তি। সেই সিদ্ধান্তই জাতিসংঘের জন্ম দিয়েছিল।
তিনি আরও বলেন, আজ আশি বছর পর আমাদের সামনে আবারও সেই একই প্রশ্ন— তবে এবার তা আরও জটিল, আরও গভীরভাবে জড়িত এবং আরও নির্মম বাস্তবতায় উপনীত।
আজকের অধিবেশনে বিশ্বের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রপ্রধানও বক্তব্য দেবেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ান, কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ।
সূত্র: আল-জাজিরা
এমএসএম