ইরানের পারমাণবিক ক্ষমতা ধ্বংস করেছি: জাতিসংঘে ট্রাম্পের দাবি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০০ পিএম, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ভাষণ দিচ্ছেন ট্রাম্প। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, তার প্রশাসন ইরানের পারমাণবিক সক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছে।

ট্রাম্প বলেন, তিন মাস আগে, ‘অপারেশন মিডনাইট হ্যামার’-এর মাধ্যমে সাতটি মার্কিন বি২ বোমারু বিমান ইরানের একটি প্রধান পারমাণবিক স্থাপনায় ৩০ হাজার পাউন্ড ওজনের বোমা নিক্ষেপ করে—সবকিছু সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। পৃথিবীর আর কোনো দেশ এমন কিছু করতে পারতো না।

তিনি বলেন, এই হামলার মাধ্যমে ইরানের পারমাণবিক সমৃদ্ধকরণ ক্ষমতা একেবারে মুছে ফেলা হয়েছে।

তবে ট্রাম্পের এই দাবির বিপরীতে মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের মূল্যায়নে বলা হয়েছিল ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি মাত্র কয়েক মাসের জন্য পিছিয়ে গেছে, পুরোপুরি ধ্বংস হয়নি।

ট্রাম্প গাজায় চলমান যুদ্ধ বন্ধে জরুরি পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, গাজায় যুদ্ধ শিগগির বন্ধ করতে হবে। আমাদের এটি থামাতে হবে।

মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন। ইসরায়েলের সামরিক ও রাজনৈতিকভাবে ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে পরিচিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বলেন, তিনি গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রচেষ্টায় গভীরভাবে যুক্ত আছেন।

