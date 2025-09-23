আর্জেন্টিনা থেকে সয়াবিন কিনছে চীন, চাপে মার্কিন কৃষকরা

আর্জেন্টিনা থেকে সয়াবিন কিনছে চীন, চাপে মার্কিন কৃষকরা
চীন আর্জেন্টিনা থেকে অন্তত ১০ কার্গো সয়াবিন কিনছে, যার প্রতিটিই প্রায় ৬৫ হাজার মেট্রিক টন পরিমাণের। দক্ষিণ আমেরিকার দেশটি শস্য রপ্তানিতে কর প্রত্যাহারের ঘোষণা দেওয়ার পরপরই এই চুক্তিগুলো সম্পন্ন হয়।
এই পদক্ষেপে নতুন করে ধাক্কা খেলেন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষকেরা, যারা এরই মধ্যে তাদের বৃহত্তম বাজার চীনে রপ্তানি হারিয়ে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন।
আর্জেন্টিনার এই সাময়িক কর প্রত্যাহার তাদের সয়াবিনকে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতামূলক করেছে। ফলে ট্রেডাররা চতুর্থ প্রান্তিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর) চীনে সরবরাহের জন্য আগাম চালান নিশ্চিত করছেন।
এই অবস্থাকে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষকদের জন্য আরও একটি ধাক্কা হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকরা। কারণ এখনই তাদের মূল বিক্রয় মৌসুম চললেও, চীনে রপ্তানি কার্যত বন্ধ রয়েছে। অন্যদিকে, ব্রাজিলের নেতৃত্বে দক্ষিণ আমেরিকান দেশগুলো সেই ঘাটতি পূরণ করছে।
একজন ট্রেডার বলেন, এই সব চুক্তি আর্জেন্টিনার কর প্রত্যাহারের ঘোষণার পরপরই সম্পন্ন হয়। এটা স্পষ্ট যে, চীনের এখন আর মার্কিন সয়াবিনের প্রয়োজন নেই।
চীন বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম সয়াবিন ক্রেতা হলেও, এখনও পর্যন্ত তারা মার্কিন শরৎকালীন ফসল থেকে একটি চালানও বুক করেনি বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।
গত শুক্রবার চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প টেলিফোনে কথা বললেও কৃষিখাত নিয়ে কোনো অগ্রগতি জানানো হয়নি। এর ফলে এরই মধ্যে পাঁচ বছরের সর্বনিম্ন মূল্যের কাছাকাছি থাকা শিকাগোর সয়াবিন ফিউচার মার্কেট আরও চাপে পড়ে।
এর আগে রয়টার্স এক প্রতিবেদনে জানিয়েছিল, চীন অক্টোবরের জন্য প্রায় সব সয়াবিন সরবরাহ দক্ষিণ আমেরিকা থেকেই নিশ্চিত করেছে এবং নভেম্বরে প্রয়োজনীয় সরবরাহের ১৫ শতাংশই বুক করা হয়েছে।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম