ডেনমার্কে ড্রোন দিয়ে ‘হাইব্রিড আক্রমণ’, রাশিয়াকে সন্দেহ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৫৯ পিএম, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ডেনমার্কে ড্রোন দিয়ে ‘হাইব্রিড আক্রমণ’/ ছবি: সোশ্যাল মিডিয়া

ডেনমার্কে ড্রোন দিয়ে ‘হাইব্রিড আক্রমণ’ হয়েছে বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী ট্রোলস লুন্ড পলসেন। এর জন্য রাশিয়াকে সন্দেহ করা হরেও সরাসরি দেশটির নাম নেননি তিনি।

পলসেন বলেছেন, একযোগে বিস্তীর্ণ এলাকায় এবং সামরিক ঘাঁটির কাছাকাছি যেভাবে ড্রোন ওড়ানো হয়েছে, তা স্পষ্ট করে দেয় এর পেছনে কোনো ‘পেশাদার শক্তি’ জড়িত।

এর আগে ড্যানিশ প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেন জানিয়েছিলেন, কোপেনহেগেনের আকাশে সোমবার রাতে ড্রোন ওড়ার পেছনে রাশিয়ার হাত থাকতে পারে, এমন আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তবে ক্রেমলিন এসব অভিযোগকে ‘অমূলক’ বলে প্রত্যাখ্যান করেছে।

মন্ত্রী পলসেন জানান, জননিরাপত্তার কারণে ড্রোন ভূপাতিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। একইসঙ্গে তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত রাশিয়ার সম্পৃক্ততার কোনো প্রমাণ নেই। তবে ন্যাটোর কাছে বিষয়টি তোলা হয়েছে এবং প্রয়োজনে জরুরি বৈঠক ডাকা হতে পারে। যদি তা হয়, চলতি মাসে এ নিয়ে তৃতীয়বারের মতো অনুচ্ছেদ ৪ কার্যকর হবে। এর আগে এস্তোনিয়া ও পোল্যান্ড তাদের আকাশসীমায় হুমকি পাওয়ার পর এ পদক্ষেপ নিয়েছিল।

বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে ডেনমার্কের চারজন শীর্ষ কর্মকর্তা সর্বশেষ পরিস্থিতি তুলে ধরেন। সেখানে বলা হয়—

* ড্রোন তৎপরতা ছিল সুস্পষ্টভাবে একটি ‘হাইব্রিড আক্রমণ’ এবং এর পেছনে কোনো দক্ষ পক্ষ কাজ করেছে।
* ড্রোনগুলো স্থানীয়ভাবে ছাড়া হয়েছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে, তদন্ত চলছে।
* হামলার উদ্দেশ্য জনগণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করা, জানান বিচারমন্ত্রী পিটার হামেলগার্ড।
* ডেনমার্কের জাতীয় পুলিশ সতর্কতার মাত্রা বাড়িয়েছে।

প্রতিরক্ষামন্ত্রীর ভাষায়, ডেনমার্ক এখন এমন এক ‘নতুন বাস্তবতা’র মুখোমুখি, যেখানে অজ্ঞাত কোনো পক্ষ দেশকে অস্থিতিশীল করতে চাইছে।

সূত্র: বিবিসি
