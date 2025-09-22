ন্যাটোর আকাশসীমায় রাশিয়ার যুদ্ধবিমান: জরুরি বৈঠকে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ

ন্যাটোর আকাশসীমায় রাশিয়ার যুদ্ধবিমান: জরুরি বৈঠকে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ
ন্যাটোর আকাশসীমায় রাশিয়ার যুদ্ধবিমান অনুপ্রবেশের ঘটনায় জরুরি বৈঠকে বসছে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন এস্তোনিয়া এবং জাতিসংঘের কর্মকর্তারা। তারা জানান, এস্তোনিয়ার আকাশসীমায় রাশিয়ার যুদ্ধবিমান অনুপ্রবেশের ঘটনায় সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) জরুরি বৈঠক ডাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ।
এস্তোনিয়ার দাবি, গত শুক্রবার রাশিয়ার তিনটি মিগ-৩১ যুদ্ধবিমান অনুমতি ছাড়াই ফিনল্যান্ড উপসাগরের ওপরে তাদের আকাশসীমায় প্রবেশ করে। যুদ্ধবিমানগুলো এস্তোনিয়ার আকাশসীমায় ১২ মিনিট অবস্থান করেছিল এবং পরে ন্যাটো তাতে বাধা দেয়।
এ বিষয়ে এস্তোনিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মারগুস তাৎকনা বলেন, এ ধরনের কর্মকাণ্ড সব জাতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর। এস্তোনিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বৈঠকে রাশিয়ার ‘ন্যাটোর আকাশসীমার স্পষ্ট, লাঞ্ছনাকর এবং প্রলুব্ধ উল্লঙ্ঘন’ এবং আন্তর্জাতিক আইনের পুনরাবৃত্তি নিয়ে আলোচনা হবে।
তবে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় দাবি করেছে, রাশিয়ার যুদ্ধবিমান এস্তোনিয়ার আকাশসীমায় প্রবেশ করেনি এবং সব কৌশল আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছে।
জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র স্টেফান ডুজারিক জানিয়েছেন, সোমবার স্থানীয় সময় সকাল ১০টায় জরুরি বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হবে। ইউক্রেনও বৈঠকে অংশগ্রহণের অনুরোধ করেছে।
এর আগে, রাশিয়ার ড্রোন ও যুদ্ধবিমানের অনুপ্রবেশ নিয়ে পোল্যান্ডও এ ধরনের বৈঠক ডাকার আবেদন করেছিল।
সূত্র: সিএনএন
