বিজয়ের সমাবেশে পদদলন

সরকারকে দোষারোপ করায় ইউটিউবার গ্রেফতার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৪৩ পিএম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রাজ্য সরকারকে দোষারোপ করায় ইউটিউবার গ্রেফতার/ ছবি: দ্য হিন্দু

ভারতের তামিলনাড়ুতে থালাপতি বিজয়ের বিজয়ের সমাবেশে পদদলনের ঘটনায় সরকারকে দোষারোপ করায় এক ইউটিউবার গ্রেফতার হয়েছেন। ওই ইউটিউবারের নাম ফেলিক্স জেরাল্ড।

পুলিশ জানায়, গত শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত ওই সমাবেশে ভয়াবহ পদদলনে ৪১ জনের মৃত্যু হয়। এ নিয়ে ‘গুজব ও ভ্রান্ত তথ্য’ ছড়ানোর বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কড়াকড়ি নজরদারি চালানো হচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে সোমবার ফেলিক্সকে গ্রেফতার করে গ্রেটার চেন্নাই সিটি পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখা।

এর আগে পদদলন নিয়ে গুজব ছড়ানোর অভিযোগে এক বিজেপি নেতা ও দুইজন তামিলাগা ভেট্ট্রি কাজাগাম (টিভিকে) কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। পাশাপাশি, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানোর অভিযোগে ২৫টি অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ফেলিক্স জেরাল্ড তার ইউটিউব চ্যানেল ‘রেডপিক্স’-এ প্রকাশিত এক ভিডিওতে রাজ্য সরকারকে দায়ী করে ‘বিভ্রান্তিকর তথ্য’ প্রচার করেন। মঙ্গলবার ভোরে চেন্নাইয়ের নুঙ্গামবাক্কম এলাকায় তার বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গত শনিবার বিজয়ের রাজনৈতিক দল তামিলাগা ভেত্রি কাজাগাম (টিভিকে) করুরে এক জনসমাবেশের আয়োজন করেছিল। সন্ধ্যায় বিজয় যখন প্রচারণার গাড়ি থেকে বক্তব্য দিচ্ছিলেন, তখন ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ কয়েকজন অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। মুহূর্তেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ধাক্কাধাক্কির মধ্যে অনেকে মাটিতে পড়ে গিয়ে পদদলিত হন।

সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ

এদিকে, সমাবেশে পদদলনের নেপথ্যে ‘সরকারের ষড়যন্ত্র’ ছিল বলে অভিযোগ করেছে তামিলাগা ভেত্রি কাজাগাম (টিভিকে)। দলটির দাবি, বিজয় সরকারের সমালোচনা করে বক্তব্য দেওয়ার সময় ইচ্ছা করে ঘটনাস্থলের বিদ্যুৎসংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় এবং এরপরেই সমর্থকদের ওপর চড়াও হয় পুলিশ।

টিভিকে বলছে, সমাবেশে বিজয় যখন সাবেক মন্ত্রী সেন্টিল বালাজির সমালোচনা শুরু করেন, তখনই হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে যায়। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই মঞ্চ লক্ষ্য করে জুতা ছোড়া হয়। এসময় নেতাকর্মীরা উত্তেজিত হয়ে পড়লে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের নামে পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করে। এতে মানুষজন দিগ্বিদিক ছুটতে শুরু করে এবং পদদলিত হয়ে অনেকের প্রাণহানি হয়।

এই ঘটনাটি শুধু একটি ‘শৃঙ্খলাভঙ্গ’ নয়, বরং ‘রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বহিঃপ্রকাশ’ বলে দাবি করেছে টিভিকে। এর পেছনে ডিএমকে সরকারের ইন্ধন রয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

বিজয়ের দলের এমন অভিযোগ সম্পর্কে এখনো সরাসরি কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি ডিএমকে।

সূত্র: দ্য হিন্দু, ইন্ডিয়া টুডে
কেএএ/

