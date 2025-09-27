  2. আন্তর্জাতিক

ভারতে অভিনেতা বিজয়ের জনসভায় পদদলিত হয়ে নিহত ৩১

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৩৩ পিএম, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ভারতে অভিনেতা বিজয়ের জনসভায় পদদলিত হয়ে নিহত ৩১
ভারতে জনসভাস্থলে অভিনেতা ও রাজনীতিবিদ বিজয়/ছবি: দ্য হিন্দু

ভারতে অভিনেতা ও রাজনীতিবিদ বিজয়ের জনসভায় পদদলিত হয়ে অন্তত ৩১ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও অন্তত ৫০ জন।

শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) রাতে দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য হিন্দুর প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের করুর শহরে তামিলাগা ভেটরি কাজাগম (টিভিকে) দলের সভাপতি ও অভিনেতা বিজয়ের জনসভায় পদদলিত হয়ে অন্তত ৩১ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে শিশু রয়েছে।

দ্য হিন্দু বলছে, আজকের জনসভাটি ছিল থালাপতি বিজয়ের চলমান রাজ্য সফরের অংশ। এতে বহু মানুষ যোগ দেন। এসময় ভিড় ও হুড়োহুড়িতে অনেকে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। পরে তাদের করুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ আশপাশের হাসপাতালে নেওয়া হয়।

এমএএইচ/

