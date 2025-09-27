ভারতে অভিনেতা বিজয়ের জনসভায় পদদলিত হয়ে নিহত ৩১

ভারতে অভিনেতা বিজয়ের জনসভায় পদদলিত হয়ে নিহত ৩১
ভারতে অভিনেতা ও রাজনীতিবিদ বিজয়ের জনসভায় পদদলিত হয়ে অন্তত ৩১ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও অন্তত ৫০ জন।
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) রাতে দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য হিন্দুর প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়, ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের করুর শহরে তামিলাগা ভেটরি কাজাগম (টিভিকে) দলের সভাপতি ও অভিনেতা বিজয়ের জনসভায় পদদলিত হয়ে অন্তত ৩১ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে শিশু রয়েছে।
ভারতে অভিনেতা বিজয়ের জনসভায় পদদলিত হয়ে ২০ জনের মৃত্যুর শঙ্কা
দ্য হিন্দু বলছে, আজকের জনসভাটি ছিল থালাপতি বিজয়ের চলমান রাজ্য সফরের অংশ। এতে বহু মানুষ যোগ দেন। এসময় ভিড় ও হুড়োহুড়িতে অনেকে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। পরে তাদের করুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ আশপাশের হাসপাতালে নেওয়া হয়।
