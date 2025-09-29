বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে পুলিশের লাঠিচার্জ

বিজয়ের সমাবেশে পদদলনের নেপথ্যে ‘সরকারের ষড়যন্ত্র’?

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৫৬ পিএম, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিজয়ের সমাবেশে পদদলনের নেপথ্যে ‘সরকারের ষড়যন্ত্র’র অভিযোগ/ ছবি: টিভিকে, গ্রাফিকস: জাগোনিউজ

বিজয়ের সমাবেশে পদদলনের নেপথ্যে ‘সরকারের ষড়যন্ত্র’ ছিল বলে অভিযোগ করেছে তামিলাগা ভেত্রি কাজাগাম (টিভিকে)। দলটির দাবি, বিজয় সরকারের সমালোচনা করে বক্তব্য দেওয়ার সময় ইচ্ছা করে ঘটনাস্থলের বিদ্যুৎসংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় এবং এরপরেই সমর্থকদের ওপর চড়াও হয় পুলিশ।

টিভিকে বলছে, সমাবেশে বিজয় যখন সাবেক মন্ত্রী সেন্টিল বালাজির সমালোচনা শুরু করেন, তখনই হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে যায়। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই মঞ্চ লক্ষ্য করে জুতা ছোড়া হয়। এসময় নেতাকর্মীরা উত্তেজিত হয়ে পড়লে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের নামে পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করে। এতে মানুষজন দিগ্বিদিক ছুটতে শুরু করে এবং পদদলিত হয়ে অনেকের প্রাণহানি হয়।

এই ঘটনাটি শুধু একটি ‘শৃঙ্খলাভঙ্গ’ নয়, বরং ‘রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বহিঃপ্রকাশ’ বলে দাবি করেছে টিভিকে। এর পেছনে ডিএমকে সরকারের ইন্ধন রয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

বিজয়ের দলের এমন অভিযোগ সম্পর্কে এখনো সরাসরি কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি ডিএমকে।

টিভিকে এরই মধ্যে আদালতের শরণাপন্ন হয়েছে। তাদের দাবি, অনুষ্ঠানস্থল এবং আশপাশের সব সিসিটিভি ফুটেজ তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে হস্তান্তর করা হোক। সুষ্ঠু তদন্ত হলেই প্রমাণিত হবে, ঘটনাটি ছিল পূর্বপরিকল্পিত।

গত শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) তামিলনাড়ুর করুরে টিভিকের সমাবেশে পদদলনের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৪১ জনে পৌঁছেছে। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন ১৮ নারী, ১৩ পুরুষ, ৫ মেয়ে শিশু ও ৫ ছেলে শিশু।

এমকে/কেএএ/

