ভারতে অভিনেতা বিজয়ের জনসভায় পদদলিত হয়ে ২০ জনের মৃত্যুর শঙ্কা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৫১ পিএম, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ভারতে অভিনেতা বিজয়ের জনসভায় পদদলিত হয়ে ২০ জনের মৃত্যুর শঙ্কা/ ছবি: এনডিটিভি, গ্রাফিকস: জাগোনিউজ

ভারতে অভিনেতা বিজয়ের জনসভায় পদদলিত হয়ে ২০ জনের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) তামিলনাড়ুর কারুর জেলায় বিজয়ের দল তামিলাগা ভেত্ত্রি কাজাগমের (টিভিকে) জনসভায় এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে শিশু রয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় হাসপাতালের কর্মকর্তারা।

কারুর জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, এখন পর্যন্ত প্রায় ৫০০ জনকে ভর্তি করা হয়েছে এবং আরও কমপক্ষে ৪০০ জনকে আনা হচ্ছে। জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তা ডেভিডসন দেবাসিরভাথম জানিয়েছেন, মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বিজয়ের আগমনের অপেক্ষায় তার সমর্থকেরা ছয় ঘণ্টার বেশি সময় ধরে ভিড় করে ছিলেন। তবে তিনি দেরিতে পৌঁছালে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। বিজয় মঞ্চে বক্তব্য রাখার সময় জনতার ভিড় ক্রমশ বাড়তে থাকে, অনেকে জ্ঞান হারাতে শুরু করলে তিনি হঠাৎ বক্তৃতা বন্ধ করে দেন এবং ভিড়ে আটকে থাকা মানুষকে পানি দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু ততক্ষণে হুড়োহুড়িতে বহু মানুষ পদদলিত হন।

এ সময় অ্যাম্বুলেন্সগুলো জনতা ভিড়ের কারণে ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে হিমশিম খায়। পুলিশ জানিয়েছে, সভাস্থলে অন্তত ৩০ হাজার মানুষ জড়ো হয়েছিলেন।

রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এম সুব্রামনিয়ান কারুরের উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্টালিন জেলা সচিব ভি সেন্টিলবালাজিকে ঘটনাস্থলে পরিস্থিতি সামলানোর নির্দেশ দিয়েছেন। এক্স (সাবেক টুইটার)-এ দেওয়া বার্তায় তিনি লিখেছেন, কারুর থেকে আসা সংবাদ উদ্বেগজনক। আহতদের চিকিৎসার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি।

ঘটনার পর বিরোধী দল ডিএমকে বিজয়কে অবহেলার জন্য দায়ী করে তাকে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছে।

এর আগে, গত ২০ সেপ্টেম্বর বিজয়ের দল টিভিকে সমর্থকদের জন্য কড়া নিরাপত্তা ও আচরণবিধি জারি করেছিল। আদালতের নির্দেশে অন্তঃসত্ত্বা নারী, শিশু, প্রবীণ ও অসুস্থদের জনসভায় না আসার জন্যও আহ্বান জানানো হয়েছিল। তবে শনিবারের সভায় সে নির্দেশ মানা হয়নি।

সূত্র: এনডিটিভি
