গাজার যুদ্ধবিরতি চুক্তিকে ‘স্বাগত’ জানিয়েছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী

গাজার যুদ্ধবিরতি চুক্তিকে ‘স্বাগত’ জানিয়েছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী
গাজার যুদ্ধবিরতি চুক্তিকে ‘স্বাগত’ জানিয়েছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ‘যে কোনো পরিস্থিতির’ জন্য তারা প্রস্তুত। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তারা হামাসের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরকে ‘স্বাগত’ জানাচ্ছে। খবর আল জাজিরার।
সামাজিক মাধ্যম এক্সে প্রকাশিত এক পোস্টে বলা হয়েছে, তাদের চিফ অব স্টাফ ইয়াল জামির সব বাহিনীকে … শক্তিশালী প্রতিরক্ষার সঙ্গে প্রস্তুতি নিতে এবং যে কোনো পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।
এতে বলা হয়েছে, জিম্মিদের উদ্ধারের অভিযান পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংবেদনশীলতা এবং পেশাদারিত্বের সঙ্গে এই অভিযান পরিচালিত হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।
এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, মিশরে স্বাক্ষরিত গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তি ‘বিশ্বের জন্য একটি মহান দিন’। এর আগে তিনি জানান, গাজা যুদ্ধবিরতি এবং বন্দি বিনিময়ের জন্য তার পরিকল্পনার প্রথম পর্যায় বাস্তবায়নে একমত হয়েছে হামাস এবং ইসরায়েল। এ সংক্রান্ত একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে দুপক্ষ।
ট্রাম্প বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেন, পুরো বিশ্ব এ বিষয়ে একত্রিত হয়েছে, ইসরায়েল এবং প্রতিটি দেশ একত্রিত হয়েছে। এটি ছিল একটি দুর্দান্ত দিন।
তিনি বলেন, এটি বিশ্বের জন্য একটি মহান দিন। এটি একটি দুর্দান্ত দিন, সকলের জন্য একটি দুর্দান্ত দিন। এর আগে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে লিখেছেন, আমি অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে ইসরায়েল এবং হামাস উভয়ই আমাদের শান্তি পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে স্বাক্ষর করেছে। তিনি বলেন, শিগগির সব জিম্মিকে মুক্তি দেওয়া হবে এবং ইসরায়েল একটি নির্দিষ্ট সীমানায় তাদের সৈন্যদের প্রত্যাহার করবে।
টিটিএন