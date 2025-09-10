গাজা চুক্তি ‘বিশ্বের জন্য একটি দুর্দান্ত দিন’: ট্রাম্প
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, মিশরে স্বাক্ষরিত গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তি ‘বিশ্বের জন্য একটি মহান দিন’। এর আগে তিনি জানান, গাজা যুদ্ধবিরতি এবং বন্দি বিনিময়ের জন্য তার পরিকল্পনার প্রথম পর্যায় বাস্তবায়নে একমত হয়েছে হামাস এবং ইসরায়েল। এ সংক্রান্ত একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে দুপক্ষ। খবর আল জাজিরার।
ট্রাম্প বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেন, পুরো বিশ্ব এ বিষয়ে একত্রিত হয়েছে, ইসরায়েল এবং প্রতিটি দেশ একত্রিত হয়েছে। এটি ছিল একটি দুর্দান্ত দিন।
তিনি বলেন, এটি বিশ্বের জন্য একটি মহান দিন। এটি একটি দুর্দান্ত দিন, সকলের জন্য একটি দুর্দান্ত দিন। এর আগে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে লিখেছেন, আমি অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে ইসরায়েল এবং হামাস উভয়ই আমাদের শান্তি পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে স্বাক্ষর করেছে। তিনি বলেন, শিগগির সব জিম্মিকে মুক্তি দেওয়া হবে এবং ইসরায়েল একটি নির্দিষ্ট সীমানায় তাদের সৈন্যদের প্রত্যাহার করবে।
এদিকে কাতারের মধ্যস্থতাকারী বলেছেন, চুক্তির আরও বিস্তারিত পরে ঘোষণা করা হবে। কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাজেদ আল-আনসারী সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে বলেন, মধ্যস্থতাকারীরা ঘোষণা করছেন যে, আজ রাতে গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তির প্রথম পর্যায়ের সব বিধান এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার বিষয়ে একটি চুক্তি হয়েছে। ফলে যুদ্ধের অবসান, ইসরায়েলি জিম্মি এবং ফিলিস্তিনি বন্দিদের মুক্তি এবং সহায়তা প্রবেশ নিশ্চিত হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পরে ঘোষণা করা হবে।
টিটিএন