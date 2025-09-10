হামাসকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে জিম্মিদের মুক্তি দিতে হবে: ইসরায়েলি দূত

হামাসকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে জিম্মিদের মুক্তি দিতে হবে: ইসরায়েলি দূত
যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত ইয়েহিয়েল লেইটার জানিয়েছেন, ইসরায়েলের নিরাপত্তা মন্ত্রিসভা বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) বৈঠকে বসবে, যেখানে ফিলিস্তিনি বন্দিদের মুক্তির তালিকা অনুমোদন দেওয়া হবে। ওই বৈঠকের পর শুরু হবে ৭২ ঘণ্টার কাউন্টডাউন, যার মধ্যে গাজা থেকে জীবিত ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্তি দিতে হবে হামাসকে।
যদি এ সময়সূচি নিশ্চিত হয়, তাহলে গাজায় আটক জীবিত ইসরায়েলি বন্দিদের মুক্তি রোববার (১২ অক্টোবর) বা সোমবারের (১৩ অক্টোবর) মধ্যেই সম্পন্ন হতে পারে।
মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনের সঙ্গে আলাপকালে লেইটার আরও সতর্ক করে বলেন, ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি স্থায়ীভাবে সংঘাতের অবসান ঘটাবে বলে আশা করছে। তবে এটি নির্ভর করবে হামাস চুক্তির শর্তগুলো কতটা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করে তার ওপর।
তিনি বলেন, আমরা আশা করছি এই যুদ্ধবিরতি সম্পূর্ণভাবে শত্রুতা বন্ধ করবে ও গাজার জনগণের কল্যাণে ও ইসরায়েলের স্বার্থে গাজা পুনর্গঠনের পথ খুলে দেবে।
লেইটার আরও যোগ করেন, এটি প্রথম ধাপ মাত্র। পরবর্তী কয়েক দিনের মধ্যে আমাদের দেখতে হবে, এই প্রথম ধাপটি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না।
সূত্র: আল-জাজিরা
এসএএইচ