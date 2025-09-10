চুক্তির পরেও ফিলিস্তিনিদের উত্তর গাজায় না ফিরতে ইসরায়েলের সতর্কতা

চুক্তির পরেও ফিলিস্তিনিদের উত্তর গাজায় না ফিরতে ইসরায়েলের সতর্কতা
গাজা যুদ্ধবিরতি এবং বন্দি বিনিময়ের পরিকল্পনার প্রথম পর্যায় বাস্তবায়নে একমত হয়েছে হামাস এবং ইসরায়েল। শান্তি পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে স্বাক্ষর করেছে উভয় পক্ষ। কিন্তু এই চুক্তির পরেও উত্তর গাজায় ফিলিস্তিনিদের না ফেরার বিষয়ে সতর্ক করেছে ইসরায়েল।
ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর আরবি ভাষার মুখপাত্র আভিচায় আদ্রাই বলেন, গাজার উত্তরের এলাকা (গাজার মধ্য ও উত্তর অংশকে পৃথককারী উপত্যকা) এখনো একটি বিপজ্জনক যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত।
আদ্রাই বলেন, ইসরায়েলি বাহিনী ‘গাজা শহরকে ঘিরে রেখেছে, সেখানে ফিরে যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। আপনার নিরাপত্তার জন্য, উত্তরে ফিরে যাওয়া বা সেক্টরের দক্ষিণ ও পূর্বসহ সমগ্র সেক্টরে ইসরায়েলি বাহিনী অবস্থান করছে এবং তৎপরতা চালাচ্ছে এমন এলাকায় পৌঁছানো থেকে বিরত থাকুন। যতক্ষণ সরকারি নির্দেশ জারি করা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এসব এলাকায় না ফেরার বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।
এদিকে ইসরায়েল এবং হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তির মধ্যেই ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান থেকে গাজায় হামলা চালিয়েছে দখলদার সেনারা। গাজা সিভিল ডিফেন্সের কর্মকর্তা মোহাম্মদ আল-মুগাইর বলেছেন, যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর ঘোষণার পরও ইসরায়েলি বাহিনী গাজা সিটিসহ একাধিক স্থানে হামলা চালিয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।
বার্তা সংস্থা এএফপির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত রাতে গাজায় প্রস্তাবিত যুদ্ধবিরতি কাঠামোর বিষয়ে একটি চুক্তির ঘোষণার পরও বেশ কয়েকটি বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে, বিশেষ করে উত্তর গাজা এলাকায়। তবে এসব অভিযানে কতজন হতাহত হয়েছে সে বিষয়ে এখনো কিছু জানা যায়নি।
টিটিএন