গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তির অনুমোদন করলো ইসরায়েল সরকার

গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তির অনুমোদন করলো ইসরায়েল সরকার
যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় গাজায় চলমান সংঘাতের অবসান ঘটাতে হামাসের সঙ্গে হওয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তির অনুমোদন করেছে ইসরায়েল সরকার। প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর কার্যালয় থেকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে কাতার ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শুক্রবার (১০ অক্টোবর) সকালে পার্লামেন্টারি ভোটে চুক্তিটি অনুমোদনের পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হবে। পরবর্তী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে গাজায় আটক ৪৮ ইসরায়েলিকে মুক্তি দেওয়া হবে, যাদের মধ্যে অন্তত ২০ জন জীবিত বলে ধারণা করা হচ্ছে।
নেতানিয়াহুর কার্যালয় থেকে দেওয়া এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সরকার এখনই সব জিম্মির মুক্তির কাঠামো তথা জীবিত ও মৃত উভয়ের — অনুমোদন দিয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২০ দফা শান্তি পরিকল্পনার প্রথম ধাপ হিসেবে এ চুক্তির অনুমোদন দিয়েছে ইসরাইয়েল সরকার। এর ফলে ইসরায়েলকে নির্দিষ্ট সীমারেখা পর্যন্ত সেনা প্রত্যাহার করতে হবে বলে উল্লেখ রয়েছে।
ইসরায়েলি সরকারের মুখপাত্র শোশ বেদ্রোসিয়ান বলেন, বন্দি বিনিময়ের অংশ হিসেবে ফিলিস্তিনি নেতা মারওয়ান বারঘুতিকে মুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা নেই। তিনি আরও জানান, ইসরায়েল সেনা প্রত্যাহারের পরও গাজার অর্ধেকের বেশি এলাকা নিয়ন্ত্রণে রাখা হবে।
অন্যদিকে ট্রাম্প বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) বলেন, গাজায় আটক ইসরায়েলি বন্দিদের মুক্তি সোমবার বা মঙ্গলবার হতে পারে এবং তিনি নিজে মিশরে যুদ্ধবিরতি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে চান।
ট্রাম্প আরও জানান, দ্বিতীয় ধাপে হামাসকে নিরস্ত্র করা এবং ইসরায়েলি বাহিনীর আরও কিছু এলাকা থেকে সরে যাওয়া অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
