গাজা চুক্তির আওতায় মুক্তি পাবে প্রায় ২০০০ ফিলিস্তিনি বন্দি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:৩৪ পিএম, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
গাজা চুক্তির আওতায় মুক্তি পাবে প্রায় ২০০০ ফিলিস্তিনি বন্দি
গাজায় ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে ইসরায়েল/ ফাইল ছবি: এএফপি

গাজা চুক্তির আওতায় মুক্তি পাবে প্রায় দুই হাজার ফিলিস্তিনি বন্দি। আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই চুক্তি সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত তথ্য উঠে আসছে। চুক্তির আওতায় প্রায় ২০ ইসরায়েলি জিম্মিকে মুক্তি দেওয়া হবে। এরপর মৃত জিম্মিদের দেহাবশেষ পর্যায়ক্রমে হস্তান্তর করা হবে। অপরদিকে ইসরায়েল এক হাজার ৯৫০ ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দেবে, যার মধ্যে ২৫০ জন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছেন।

এখন এই চুক্তির অন্যান্য অংশগুলোর মধ্যে বিশেষ করে হামাসের নিরস্ত্রীকরণ কীভাবে ঘটবে এবং কখন ঘটবে সে সম্পর্কে এখনো অস্পষ্টতা রয়ে গেছে।

গাজার একটি নির্দিষ্ট এলাকায় থেকে সেনা প্রত্যাহ্যারের বিষয়ে সম্মত হয়েছে ইসরায়েল। কিন্তু হামাসের দাবি, ইসরায়েলকে সম্পূর্ণ সেনা প্রত্যাহার করতে হবে এবং গাজায় যুদ্ধ বন্ধের নিশ্চয়তা দিতে হবে।

এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফক্স নিউজের শন হ্যানিটির সঙ্গে আলাপকালে বলেন, শান্তি চুক্তির প্রথম পর্যায়ের পর আপনারা দেখতে পাবেন যে লোকজন একসঙ্গে কাজ করছে এবং গাজা পুনর্নির্মাণ করা হবে। 

এই মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, এটি একটি ‌‘ভিন্ন বিশ্ব’ হতে চলেছে এবং গাজায় সম্পদ ব্যয় করা হবে। তিনি বলেন, আমরা বিশ্বাস করি, গাজা অনেক নিরাপদ স্থান হতে চলেছে এবং এটি এমন একটি স্থান হতে চলেছে যেখানে পুনর্গঠন হবে এবং এই অঞ্চলের অন্যান্য দেশগুলো এটি পুনর্গঠনে সহায়তা করবে। কারণ তাদের প্রচুর পরিমাণে সম্পদ রয়েছে এবং তারা এটা দেখতে চায়। তিনি আরও বলেন, আমি অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী যে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি আসবে।

টিটিএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।