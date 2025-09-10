গাজার জন্য ট্রাম্পের পরিকল্পনাই সেরা : রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী

গাজার জন্য ট্রাম্পের পরিকল্পনাই সেরা : রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী
গাজার শান্তির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাবিত পরিকল্পনাকে ‘সবচেয়ে ভালো প্রস্তাব’ বলে মন্তব্য করেছেন রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ। বুধবার (৮ অক্টোবর) প্রকাশিত রাশিয়া টুডে-কে (আরটি) দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেন।
ল্যাভরভ বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার ২০ দফা প্রস্তাব দিয়েছেন, যেখানে ‘রাষ্ট্রীয় মর্যাদা’ শব্দটি রয়েছে। তবে পুরো বিষয়টি ‘বেশ সাধারণ ভাষায়’ উপস্থাপিত হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, এই প্রেক্ষাপটে প্রশ্নটা হচ্ছে- গাজা উপত্যকার কতটুকু অবশিষ্ট থাকবে। প্রস্তাবে পশ্চিম তীরের (ওয়েস্ট ব্যাংক) কোনো উল্লেখ নেই। তবে আমরা বাস্তববাদী। আমরা মনে করছি, বর্তমান পরিস্থিতিতে এটিই ‘টেবিলে থাকা সবচেয়ে ভালো প্রস্তাব।’
রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এই পরিকল্পনাই আরব বিশ্বের জন্য সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও একই সঙ্গে ইসরায়েলের পক্ষ থেকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যাত নয়। রাশিয়া ট্রাম্পের এই পরিকল্পনার প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে ও আশা করছে, এটি বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।
গত দুই বছর ধরে গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযান নিয়ে সমালোচনামুখর অবস্থান নিয়েছে মস্কো। একই সময়ে তারা ইসরায়েলের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর করেছে। রাশিয়া দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছে, মধ্যপ্রাচ্য সংকটের একমাত্র সমাধান হলো ‘দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধান।’
ট্রাম্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী, যুদ্ধোত্তর গাজা প্রশাসনে সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারসহ একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা নেতৃত্ব দেবে, যার নেতৃত্বে থাকবেন নিজেই ট্রাম্প।
পরিকল্পনাটির সমর্থক আরব দেশগুলো বলছে, এর মাধ্যমে অবশেষে একটি স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠনের পথ খুলে দিতে হবে। তবে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, এমন কোনো স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র কখনো হবে না।
সূত্র: রয়টার্স
