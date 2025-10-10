যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণে মার্কিন সেনা মোতায়েন নিয়ে যা জানা গেলো

যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণে মার্কিন সেনা মোতায়েন নিয়ে যা জানা গেলো
গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তির বাস্তবায়ন তদারকিতে ইসরায়েলে ২০০ সেনা পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। এমনটাই নিশ্চিত করেছে মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর (পেন্টাগন)। এই সেনারা মার্কিন সামরিক বাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ড-এর অধীনে কাজ করবে।
মার্কিন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, নতুন গঠিত টাস্কফোর্সটির নাম হবে সিভিল-মিলিটারি কো-অর্ডিনেশন সেন্টার, যা গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তির অগ্রগতি এবং মানবিক সহায়তার প্রবাহ তদারকি করবে।
অফিসিয়াল সূত্র বলছে, সেনারা ইসরায়েলে অবস্থান করলেও তারা গাজা উপত্যকায় প্রবেশ করবে না। তাদের কাজ হবে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে মানবিক সহায়তা, নিরাপত্তা সমন্বয় ও অবকাঠামো পুনর্গঠনে সহায়তা করা।
মিশনের মূল লক্ষ্য হবে—গাজায় মানবিক সহায়তা প্রবাহ নিশ্চিত করা, যুদ্ধবিরতির সময় ইসরায়েলি বাহিনী ও অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থার মধ্যে সংঘর্ষ এড়ানো এবং নিরাপত্তা সহায়তা কার্যক্রমের সমন্বয় করা।
টাস্কফোর্সে যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও মিশর, কাতার ও তুরস্কের সেনা প্রতিনিধি থাকবে। ধারণা করা হচ্ছে, সংযুক্ত আরব আমিরাতও এই উদ্যোগে যোগ দিতে পারে।
রয়টার্স জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের এই ২০০ সেনা সদস্যের মধ্যে আছেন নিরাপত্তা, পরিকল্পনা, লজিস্টিকস ও প্রকৌশল বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা।
সূত্র: আল-জাজিরা
