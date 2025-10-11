বিড়ি না দেওয়ায় বন্ধুকে খুন, গ্রেফতার ৩

বিড়ি না দেওয়ায় বন্ধুকে খুন, গ্রেফতার ৩
বিড়ি না দেওয়ায় বন্ধুকে খুনের ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করেছে ভারতের পুলিশ। সম্প্রতি ‘ব্লাইন্ড মার্ডার’ নামে পরিচিত এই ঘটনাটি ঘটেছে দেশটির ছত্তীসগড়ের রায়পুরের আবনপুর এলাকায়
নিহতের নাম সোনু পাল (২৬)। গত সপ্তাহে তার মরদেহ পাওয়া গিয়েছিল গোদা পুলের কাছে এক নালায় ভাসমান অবস্থায়। গ্রেফতার তিনজন হলেন—সুমিত বান্দে (২৬), অজয় রাতরে (২৪) ও গুলশান গায়কোয়াড় (২৬)। জিজ্ঞাসাবাদে তারা হত্যার দায় স্বীকার করেছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।
আরও পড়ুন>>
ভারতে রক্ষীকে পিটিয়ে কারাগার থেকে পালালেন বাংলাদেশি বন্দি
যে গ্রামে শত শত পুরুষকে হত্যা করেছিল তাদের স্ত্রীরা
প্রেমের টানে ভারতে গিয়ে প্রাণটাই হারালেন মার্কিন নারী
পুলিশ জানায়, গত শুক্রবার নালায় এক ব্যক্তির মরদেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। প্রথমে এটি রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড (‘ব্লাইন্ড মার্ডার’) বলে মনে হয়। মরদেহের মাথা ও মুখে গভীর আঘাতের চিহ্ন ছিল, যা থেকে বোঝা যায় ভোঁতা কোনো বস্তুর আঘাতে তার মৃত্যু হয়েছে।
এই ঘটনায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনে মামলা দায়েরের পর তদন্ত শুরু করে পুলিশ।
বিড়ি নিয়ে তর্ক থেকে হত্যাকাণ্ড
তদন্তে জানা যায়, হত্যার আগের রাতে সোনু পাল স্থানীয় এক মদের দোকানের বাইরে মদ্যপান করছিলেন। সেখানেই সুমিত বান্দে, অজয় রাতরে ও গুলশান গায়কোয়াড়ের সঙ্গে তার দেখা হয়। সোনু তাদের কাছে বিড়ি চান, কিন্তু তারা দিতে অস্বীকার করলে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়।
পুলিশের এক কর্মকর্তা এনডিটিভিকে বলেন, তিন অভিযুক্ত ও নিহত সোনু আলাদাভাবে মদ্যপান করছিলেন। পরে তারা সোনুকে মাদক দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে গোদা পুলের কাছে নিয়ে যায়। সেখানে ঘুসি ও ধাতব ব্রেসলেট দিয়ে মারধর করে, শেষে পাথর দিয়ে মাথায় আঘাত করে হত্যা করে এবং মরদেহ নালায় ফেলে দেয়।
এসএসপি ড. লাল উমেদ সিং বলেন, মাত্র একটি বিড়ি নিয়ে শুরু হওয়া বিবাদ শেষ হয়েছে রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ডে। এটি দেখায়, কত ছোট একটি বিষয়ও ভয়াবহ সহিংসতায় রূপ নিতে পারে।
পুলিশের মতে, নিহতের সঙ্গে অভিযুক্তদের আগের কোনো শত্রুতা ছিল না। এটি ছিল সম্পূর্ণ তাৎক্ষণিক ও অর্থহীন হত্যাকাণ্ড।
সূত্র: এনডিটিভি
কেএএ/