আফগানিস্তানের ১৯ সীমান্ত পোস্ট দখলের দাবি পাকিস্তানের

প্রকাশিত: ১০:৪৩ এএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫
আফগানিস্তানের ১৯ সীমান্ত পোস্ট দখলের দাবি করেছে পাকিস্তান/ ফাইল ছবি: এএফপি

আফগানিস্তানের ১৯ সীমান্ত পোস্ট দখলের দাবি করেছে পাকিস্তান। পাকিস্তানি বাহিনীর তোপের মুখে আফগান তালেবান যোদ্ধারা পিছু হটেছে বলেও দাবি করেছে তারা।

পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম জিও নিউজের খবরে বলা হয়েছে, আফগান বাহিনী আঙ্গুর আড্ডা, বাজৌর, কুররম, দির, চিত্রাল ও বারামচা এলাকাসহ একাধিক সীমান্ত পয়েন্টে গুলি চালায়। এসময় পাকিস্তানের সেনাবাহিনী পাল্টা জবাব দেয়। তাদের হামলায় দারান মেলা ও তুর্কমানজাই ক্যাম্পসহ বেশ কয়েকটি আফগান পোস্ট সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়।

কুররম ও জন্দোসার এলাকায়ও আফগান বাহিনীর পোস্ট গুঁড়িয়ে দিয়েছে পাকিস্তানি সেনারা। শাহিদান পোস্টে ভারী ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে। সংঘর্ষে বেশ কয়কজন আফগান সেনা ও তালেবান যোদ্ধা নিহত হয়েছেন বলে জানানো হয়েছে।

আঙ্গুর আড্ডায় দখল করা আফগান পোস্টে সেনারা পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করেছে বলেও দাবি করেছে সংবাদমাধ্যমটি।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী এই অভিযানে আর্টিলারি, ট্যাংক, হালকা ও ভারী অস্ত্রের পাশাপাশি ড্রোন ব্যবহার করেছে।

নিরাপত্তা সূত্রের বরাতে জিও নিউজ আরও জানিয়েছে, সীমান্ত বরাবর অন্তত ১৯টি আফগান পোস্ট দখল করেছে পাকিস্তান। এগুলো থেকে পাকিস্তানে হামলা চালানো হচ্ছিল। প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা গেছে, এসব পোস্টে আগুন জ্বলছে ও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

পাকিস্তানি কর্মকর্তারা একে আফগান বাহিনীর বিরুদ্ধে ‘বড় ধরনের সামরিক সাফল্য’ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

এছাড়া পাকিস্তান নুশকি অঞ্চলে তালেবানের ‘গজনালি সদর দপ্তর’ ধ্বংস করেছে বলে জানানো হয়েছে। সেখানে ডজনখানেক তালেবান যোদ্ধা ও তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) সদস্য নিহত হয়েছে বলে দাবি করেছে ইসলামাবাদ।

পাকিস্তানের দাবি, এই পাল্টা অভিযান কেবল সন্ত্রাসী অবস্থান ও প্রশিক্ষণকেন্দ্র লক্ষ্য করে পরিচালিত হয়েছে। এটি পাকিস্তানি ও আফগান জনগণের মধ্যে যুদ্ধ নয়।

