পাকিস্তান-আফগানিস্তান সংঘাত কতদিন চলবে?
পাকিস্তান-আফগানিস্তান সংঘাত কতদিন চলবে, এমন প্রশ্ন এখন অনেকের মনে। শনিবার (১১ অক্টোবর) রাতে হঠাৎই তীব্র সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে দুই দেশের নিরাপত্তা বাহিনী। আফগান তালেবান যোদ্ধাদের হামলার পর পাকিস্তানি সেনারা পাল্টা গোলাবর্ষণ শুরু করলে সীমান্তজুড়ে ঘণ্টাব্যাপী গোলাগুলি চলে।
এই সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে চলতি সপ্তাহে কাবুলে পাকিস্তানের কথিত বিমান হামলার পর। এটি নিয়ে দুই দেশের নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়। আফগান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় অভিযোগ করেছে, পাকিস্তান তাদের আকাশসীমা লঙ্ঘন করে হামলা চালিয়েছে।
পাকিস্তানি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আফগান বাহিনীর হামলার জবাবে তারা ভারী অস্ত্রে পাল্টা গুলি চালিয়েছেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী আর্টিলারি, ট্যাংক, হালকা ও ভারী অস্ত্র ব্যবহার করেছে বলে নিশ্চিত করেছে সামরিক সূত্র।
পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া
পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ শরীফ চৌধুরী বলেছেন, দেশের জনগণের জীবন রক্ষায় আমরা যা যা প্রয়োজন, তা করছি এবং করবো। আফগানিস্তানকে অনুরোধ করছি, যেন তাদের ভূখণ্ড পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসে ব্যবহৃত না হয়।
নিরাপত্তা বিশ্লেষক ইমতিয়াজ গুল বলেন, গত কয়েক মাস ধরে টিটিপি (তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান) ঘাঁটিতে পাকিস্তানের ধারাবাহিক অভিযান এবং আফগান সরকারের নিষ্ক্রিয় অবস্থানের ফলে এই সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। পাকিস্তান অনেকদিন ধরেই ধৈর্য ধরে ছিল, কিন্তু এবার সরাসরি পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
আফগানিস্তানের জবাব
সীমান্তে সংঘর্ষের জেরে পাকিস্তানকে কঠোর জবাব দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে আফগান তালেবান। আফগানিস্তানের ভূখণ্ডে পাকিস্তানের বিমান হামলার প্রতিশোধ নিতে আফগান বাহিনী ‘তীব্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে’ বলেও জানিয়েছে তারা।
শনিবার মধ্যরাত পর্যন্ত অভিযান চলেছে বলে জানিয়েছেন তালেবান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এনায়াত খোয়ারাজম। তিনি বলেন, ‘অভিযান সফলভাবে শেষ হয়েছে, তবে যদি পাকিস্তান আবারও আমাদের ভূখণ্ডে হামলা চালায়, আমরা কঠোর জবাব দেবো’
কতদিন চলবে সংঘাত?
ওয়াশিংটনভিত্তিক দক্ষিণ এশিয়া বিশ্লেষক মাইকেল কুগেলম্যান বলেছেন, ‘সীমান্তে ক্রমবর্ধমান হামলা, পাকিস্তানের অস্বাভাবিকভাবে তীব্র পাল্টা অভিযান এবং তালেবানের প্রতিশোধমূলক হামলা—সব মিলিয়ে পরিস্থিতি এক ভয়াবহ মোড় নিয়েছে। আফগানিস্তান যেহেতু দৌরান্দ রেখাকে স্বীকৃতি দেয় না, তার সঙ্গে ভুয়া তথ্যের ছড়াছড়ি পুরো সংকটকে আরও জটিল করে তুলেছে।’
তার মতে, তালেবান সরাসরি পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে মোকাবিলায় সক্ষম নয়। জনমতের চাপে তারা হয়তো কিছুদিন প্রতিশোধ নিতে পারে, তবে তা স্থায়ী হবে না।
২০২১ সালের পর থেকে আফগান ভূখণ্ডে প্রশিক্ষণ নেওয়া তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) পাকিস্তানে শত শত সেনা হত্যা করেছে বলে অভিযোগ ইসলামাবাদের। কাবুল সবসময় এই অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে।
কুগেলম্যান বলেন, পাকিস্তানের সাম্প্রতিক হামলাগুলো টিটিপিকে আরও উসকে দিতে পারে। এর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তারা নতুন হামলা চালালে পাকিস্তান আবারও পাল্টা অভিযান শুরু করবে—এই সংঘাতচক্রই এখন সবচেয়ে বড় ঝুঁকি।
সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান
