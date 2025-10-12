সীমান্তে সংঘর্ষ
কঠোর জবাব দেবো: পাকিস্তানকে আফগান তালেবানের হুঁশিয়ারি
সীমান্তে সংঘর্ষের জেরে পাকিস্তানকে কঠোর জবাব দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে আফগান তালেবান। আফগানিস্তানের ভূখণ্ডে পাকিস্তানের বিমান হামলার প্রতিশোধ নিতে আফগান বাহিনী ‘তীব্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে’ বলেও জানিয়েছে তারা।
গত বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল ও দেশটির দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। পরদিন তালেবান সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে পাকিস্তানকে এসব হামলার জন্য দায়ী করে বলে, প্রতিবেশী দেশটি আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করেছে।
তালেবান জানিয়েছে, ‘পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিমান হামলার প্রতিশোধ নিতে’ তাদের সৈন্যরা সীমান্তের বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে ‘তীব্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে।’
শনিবার মধ্যরাত পর্যন্ত অভিযান চলেছে বলে জানিয়েছেন তালেবান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এনায়াত খোয়ারাজম। তিনি বলেন, ‘অভিযান সফলভাবে শেষ হয়েছে, তবে যদি পাকিস্তান আবারও আমাদের ভূখণ্ডে হামলা চালায়, আমরা কঠোর জবাব দেবো’
পাকিস্তান সরকার এখন পর্যন্ত বৃহস্পতিবারের হামলায় নিজেদের সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করেনি। তবে ইসলামাবাদ কাবুলকে আহ্বান জানিয়েছে, আফগান মাটিতে যেন পাকিস্তানি তালেবান (টিটিপি) সদস্যদের আশ্রয় দেওয়া বন্ধ করা হয়।
২০১৪ সাল থেকে টিটিপি বা তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান দেশটির সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে একাধিক হামলা চালিয়েছে। ২০২১ সালে আফগানিস্তানে তালেবান ক্ষমতায় ফেরার পর থেকে পাকিস্তানজুড়ে টিটিপির হামলা বেড়েছে।
আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী কুনার, নানগরহার, পাকতিয়া, খোস্ত ও হেলমান্দ প্রদেশের তালেবান কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সংঘর্ষ অব্যাহত রয়েছে। পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের এক কর্মকর্তা বলেন, তালেবান বাহিনী প্রথমে হালকা ও পরে ভারী অস্ত্র ব্যবহার শুরু করে। আমরা পাল্টা হামলা চালিয়ে তাদের তিনটি ড্রোন ভূপাতিত করেছি, যা বিস্ফোরক বহন করছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।
ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি দুই দেশকে সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছেন।
সাম্প্রতিক মাসগুলোতে টিটিপি পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর হামলার মাত্রা বাড়িয়েছে। ইসলামাবাদ অভিযোগ করছে, আফগান ভূখণ্ড ব্যবহার করে এসব হামলা চালানো হচ্ছে—যা কাবুল অস্বীকার করেছে।
জাতিসংঘের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, টিটিপি ‘কাবুলের বাস্তব শাসকদের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য লজিস্টিক ও সামরিক সহায়তা পেয়ে থাকে।’
পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা মোহাম্মদ আসিফ বৃহস্পতিবার পার্লামেন্টে বলেন, আফগান তালেবানকে টিটিপির পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ করতে বোঝানোর একাধিক চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। আমরা আর এটি বরদাশত করব না। যেখানেই তাদের আশ্রয় হোক—আমাদের ভূখণ্ডে বা আফগানিস্তানে—আমরা জবাব দেবো।
শনিবার সকালে টিটিপি উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকটি জেলায় হামলার দায় স্বীকার করেছে, যাতে ২০ জন নিরাপত্তা সদস্য ও তিনজন সাধারণ নাগরিক নিহত হয়েছেন।
সূত্র: এএফপি
