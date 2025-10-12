পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
আফগানিস্তানকে ইটের বদলে পাথর দিয়ে জবাব দেওয়া হচ্ছে
পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে সীমান্তজুড়ে সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে। এর মধ্যে শনিবার (১১ অক্টোবর) নিজ দেশের নিরাপত্তা বাহিনীকে সীমান্তে তাদের ভূমিকার জন্য প্রশংসায়ও ভাসিয়েছেন পাক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহসিন নাকভি। তিনি বলেছেন, আফগানিস্তানকে ইটের বদলে পাথর দিয়ে জবাব দেওয়া হচ্ছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ দেওয়া এক পোস্টে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লেখেন, বেসামরিক লোকজনের ওপর আফগান বাহিনীর গোলাবর্ষণ আন্তর্জাতিক আইনের চরম লঙ্ঘন। পাকিস্তানের সাহসী বাহিনীর তাৎক্ষণিক ও কার্যকর জবাব এই বার্তাই দেয় যে, কোনো উসকানি সহ্য করা হবে না। খবর পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম ডন-এর।
তিনি ওই পোস্টে আরও লেখেন, পাকিস্তানি বাহিনী তৎপর রয়েছে এবং আফগানিস্তানকে ইটের বদলে পাথর দিয়ে জবাব দেওয়া হচ্ছে। পাকিস্তানের জনগণ দেশের সেনাবাহিনীর পাশেই আছে। আফগানিস্তানকেও ভারতের মতোই উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে।
এর আগে পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনী নিশ্চিত করে যে, আফগানিস্তানের বেশ কয়েকটি সীমান্ত চৌকি সীমান্তে নিয়োজিত পাক বাহিনীর লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। তারা আরও দাবি করেন, আফগান চৌকি ও সামরিক স্থাপনাগুলোর বেশ ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
দেশটির নিরাপত্তা বাহিনী জানায়, পাল্টা হামলায় আর্টিলারি, ট্যাংক, হালকা ও ভারী অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া, পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়ার আঙ্গুর আড্ডা, বাজাউর, কুররাম, ডার, চিত্রাল এবং বালোচিস্তানের বারামচা সেনা চৌকি আফগান বাহিনীর হামলার শিকার হয়।
এএমএ