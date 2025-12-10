সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৬ ডিসেম্বর ২০২৫
অস্ট্রেলিয়ায় সরকারি নিষেধাজ্ঞা চ্যালেঞ্জ করে আদালতে মামলা
অস্ট্রেলিয়ায় ১৬ বছরের কম বয়সীদের জন্য সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে এ ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। বুধবার (১০ ডিসেম্বর) থেকে সরকারের এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে। একই দিনে সরকারি এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার উচ্চ আদালতে মামলা করেছে সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারী দুই জন। এদের একজনের নাম নোহ জোন্স এবং অন্যজন ম্যাকি নেইল্যান্ড।
‘রাডার লক’ ঘিরে উত্তেজনার মধ্যেই চীন-রাশিয়ার যৌথ মহড়া
জাপানের আকাশসীমার আশপাশে মহড়া চালিয়েছে রাশিয়া ও চীনের যুদ্ধবিমান। চলতি সপ্তাহে জাপানের ফাইটার জেটের দিকে ফায়ার-রাডার তাক করার পর যৌথ মহড়া চালালো চীন ও রাশিয়া। এমন ঘটনার পর জরুরি ভিত্তিতে যুদ্ধবিমান উড়িয়েছে জাপান। এছাড়া সতর্ক অবস্থানের কথা জানিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া।
থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া সংঘাতে ঘরছাড়া ৫ লাখেরও বেশি মানুষ
দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার প্রতিবেশী থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার মধ্যে চলমান সংঘাতের জেরে বাড়িঘর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছেন দুই দেশের ৫ লাখেরও বেশি মানুষ। দেশ দুটির সরকারি কর্মকর্তাদের বরাতে বুধবার (১০ ডিসেম্বর) এই তথ্য জানিয়েছে ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি।
একটি ফোন কলেই থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া যুদ্ধ থামানো সম্ভব: ট্রাম্প
একটি ফোন কলেই থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়ার যুদ্ধ থামানো সম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। চলতি বছরের জুলাইয়ের পর তিনদিন আগে নতুন করে সীমান্ত সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছে থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া।
বিশ্বব্যাপী মারাত্মক হুমকিতে মানবস্বাস্থ্য, বাড়ছে বন্ধ্যাত্ব
বিশ্বজুড়ে খাদ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য। এসব রাসায়নিক মানবস্বাস্থ্য ও বৈশ্বিক কৃষি ব্যবস্থার জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে উঠছে। এসব রাসায়নিক ব্যবহারে হতে পারে ক্যানসার, নিউরোডেভেলপমেন্টাল ক্ষতি ,স্থূলতা ও ডায়াবেটিস। এছাড়া হরমোনজনিত (এন্ডোক্রাইন) সমস্যা বিশেষত বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টিতে প্রভাব রাখছে এসব দ্রব্য।
সীমান্ত অঞ্চলের বাসিন্দাদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে বিএসএফ: মমতা
সীমান্ত অঞ্চলের বাসিন্দাদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ- এমনই অভিযোগ তুলেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান মমতা ব্যানার্জী। মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কোচবিহারের রাসমেলা মাঠে আয়োজিত দলীয় সভা থেকে এমন মন্তব্য করেন তিনি।
যুক্তরাষ্ট্র-ভারতের মধ্যে নতুন বাণিজ্য আলোচনা শুরু, অচলাবস্থা কাটবে কি?
যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের বাণিজ্য কর্মকর্তারা বুধবার (১০ ডিসেম্বর) থেকে নতুন করে দুই দিনের আলোচনায় বসছেন। যদিও দুই দেশের মধ্যে বহুদিন ধরে কাঙ্ক্ষিত বাণিজ্য চুক্তি হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় এখনো কাটেনি। আবার এমন এ বৈঠক শুরু হলো, যখন রাশিয়ার তেল কেনা কেন্দ্র করে ওয়াশিংটন নয়াদিল্লির ওপর ব্যাপক শুল্ক আরোপ করেছে।
প্রায় তিন দশক পর ডেমোক্র্যাট মেয়র পেলো মায়ামি
প্রায় ৩০ বছর পর ডেমোক্র্যাট দলের মেয়র পেলো যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামি অঙ্গরাজ্য। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) ডেমোক্র্যাট প্রার্থী আইলিন হিগিন্স প্রায় তিন দশকের মধ্যে তার দলের প্রথম সদস্য হিসেবে মায়ামির মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি ফ্লোরিডার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হিস্পানিক-সংখ্যাগরিষ্ঠ শহরে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সমর্থিত এক রিপাবলিকান প্রার্থীকে পরাজিত করেছেন। খবর রয়টার্সের।
যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন, ইসরায়েলের ওপর আরও চাপ বাড়ানোর আহ্বান হামাসের
হামাস বলছে যে, ইসরায়েল যদি চুক্তি লঙ্ঘন অব্যাহত রাখে তবে যুদ্ধবিরতি এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে না। গাজা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে, গত অক্টোবরে কার্যকর হওয়ার পর থেকে কমপক্ষে ৭৩৮ বার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করা হয়েছে। খবর আল জাজিরার।
চীনে আবাসিক ভবনে অগ্নিকাণ্ডে ১২ জনের মৃত্যু
চীনের একটি আবাসিক ভবনে অগ্নিকাণ্ডে ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, দক্ষিণ চীনের একটি আবাসিক ভবনে আগুন লাগায় ১২ জন প্রাণ হারিয়েছে। খবর এএফপির।
