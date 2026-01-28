  2. আন্তর্জাতিক

পারমাণবিক শক্তি আরও বাড়াতে ‘নতুন পরিকল্পনা’ ঘোষণা কিমের

প্রকাশিত: ১১:৩০ এএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
পারমানবিক স্থাপনায় কিম জং উন/ছবি: কেসিএনএ

পারমাণবিক শক্তি আরও জোরদারে নতুন পরিকল্পনা উন্মোচনের ঘোষণা দিয়েছেন উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন। আসন্ন ক্ষমতাসীন ওয়ার্কার্স পার্টির কংগ্রেসে এ নতুন পরিকল্পনা উন্মোচন করা হবে। উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা কেসিএনএ এমন তথ্য জানিয়েছে।

সম্প্রতি একটি ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার পর কিম বলেছিলেন, এই অস্ত্রগুলো শত্রুদের জন্য তীব্র মানসিক যন্ত্রণা বয়ে আনবে।

রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা কেসিএনএ জানিয়েছে, মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার তদারকির সময় কিম বলেছেন, এই কংগ্রেসে দেশের পারমাণবিক যুদ্ধ-নিরোধ ক্ষমতা আরও শক্তিশালী করার পরবর্তী ধাপের পরিকল্পনা স্পষ্ট করা হবে।

পরীক্ষার সময় কিমের সঙ্গে ছিলেন তার কন্যা জু এ এবং শীর্ষ কর্মকর্তারা। ওই পরীক্ষায় চারটি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপে সক্ষম একটি বড়-ক্যালিবার মাল্টিপল রকেট লঞ্চার ব্যবহার করা হয়।

কিম বলেন, এই পরীক্ষার ফলাফল ও তাৎপর্য আমাদের সঙ্গে সামরিক সংঘাতে জড়াতে চাওয়া শক্তিগুলোর জন্য ভয়াবহ মানসিক যন্ত্রণা ও গুরুতর হুমকি হয়ে উঠবে।

তিনি স্বীকার করেছেন, এই রকেট ব্যবস্থা উন্নয়নের পথ সহজ ছিল না, তবে পরীক্ষাটি কৌশলগত নিরোধ ক্ষমতার কার্যকারিতা বাড়াতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উত্তর কোরিয়ার দাবি, ক্ষেপণাস্ত্রগুলো ৩৫৮ দশমিক ৫ কিলোমিটার দূরের সাগর এলাকায় লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনেছে। জাপানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বরাতে দেশটির গণমাধ্যম জানিয়েছে, ক্ষেপণাস্ত্রগুলো জাপান সাগরের দিকে নিক্ষেপ করা হয় এবং অন্তত দুটি দেশটির বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের বাইরে পড়ে।

এটি চলতি জানুয়ারিতে উত্তর কোরিয়া দ্বিতীয় দফা ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করেছে। এর আগে দক্ষিণ কোরিয়ার নেতার চীন সফরের ঠিক আগে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়া দীর্ঘদিনের মিত্র। দক্ষিণ কোরিয়ায় এখনো ২৮ হাজার ৫০০ মার্কিন সেনা মোতায়েন রয়েছে।

সূত্র: এএফপি

