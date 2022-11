গাড়িতে হেলান দেওয়ায় শিশুর বুকে লাথি!

গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল ছয় বছরের একটি শিশু। সেটাই তার অপরাধ! এ জন্য শিশুটির বুকে লাথি মারেন গাড়ির চালক। ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক হয়ে যায় অবুঝ ছেলেটি। অমানবিক এই দৃশ্য ধরা পড়েছে সিসি ক্যামেরার ফুটেজে। ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয়েছে ব্যাপক সমালোচনা। অভিযুক্ত গাড়িচালকের যথাযথ শাস্তি দাবি করেছেন অনেকে।

জানা গেছে, ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের কেরালায়। এরই মধ্যে ওই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে ভারতীয় আইনের বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে।

ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, একটি ছোট ছেলে ব্যস্ত রাস্তার পাশে দাঁড়ানো একটি গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এ সময় চালক গাড়ি থেকে বের হয়ে আসেন। কয়েক সেকেন্ড পরেই ওই ব্যক্তি শিশুটির বুকে লাখি মারেন। এরপর তিনি তার গাড়ির ভেতর ফিরে যান।

Police refused to register FIR and tried to protect the perpetrator. It was the natives who took the child to the hospital. This incident shook the conscience of the Keralites. Stringent action should be taken against the police officers who tried to downplay the issue. pic.twitter.com/xJwFJAQmZh