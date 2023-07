বৃষ্টির মধ্যে তরুণ-তরুণীর নাচের ভিডিও ভাইরাল

শহিদ কাপুর ও কারিনা কাপুরের অন্যতম জনপ্রিয় রোমান্টিক সিনেমা হলো ‘জাব উই মেট’। গত দুই দশকেও কমেনি সিনেমাটির জনপ্রিয়তা। বিশেষ করে কারিনা কাপুরের চরিত্রটি বেশ পরিচিত ও নতুন প্রজন্মের ওপর এখনো প্রভাব রয়েছে। একইভাবে শহিদ কাপুরের পারফরম্যান্স ও স্টাইলেও মুগ্ধ বহু মানুষ। এই মুভির একটি গানে ড্যান্স করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে এক তরুণ ও তরুণী। গানটির নাম তুম সে হায়।

আনু নামের এক টুইটার ব্যবহারকারী ভিডিওটি শেয়ার করেছেন। এতে দেখা যাচ্ছে, ওই তরুণ ও তরুণী তুমুল বৃষ্টির মধ্যেই রাস্তার ফুটপাতে গানের তালে নাচছেন। এ সময় দুজনই আসল গানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্টেপ দিচ্ছেন। পেছনে প্রধান রাস্তা দিয়ে চলছে গাড়ি। পুরো বিষয়টি উপভোগ করেন তারা। এ সময় অনেকে তাদের দুইজনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

