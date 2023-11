রাস্তার ঢালাই চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে গ্রামবাসী, ভিডিও ভাইরাল

নতুন রাস্তায় মাত্রই কংক্রিটের ঢালাই দিয়ে গেছে কর্তৃপক্ষ। কিন্তু তারা সরতে না সরতেই কোদাল-বালতি নিয়ে হাজির এলাকাবাসী। যে যেভাবে পারছে ঢালাই তুলে নিয়ে বাড়িতে যাচ্ছে। সম্প্রতি এমনই একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

জানা গেছে, ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের বিহার রাজ্যের জেহানাবাদ জেলার আউদান বিঘা গ্রামে। সেখানে জেলা সদরের সঙ্গে গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে শুরু হয়েছিল তিন কিলোমিটার দীর্ঘ ওই সড়কের নির্মাণকাজ।

স্থানীয় বিধায়ক সতীশ কুমার দুই মাস আগে রাস্তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। কিন্তু গ্রামবাসীরা নির্মাণসামগ্রী নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পরে কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, কেউ বালতিতে, কেউ প্লাস্টিকের গামলায় সড়কের কাঁচা ঢালাই তুলে নিচ্ছেন। শুধু পুরুষরা নন, বেশ কিছু নারী-শিশুও যোগ দিয়েছেন এই অপকর্মে।

