৬০০ জনকে নিয়োগ দেবে আবুল খায়ের গ্রুপ, লাগবে এইচএসসি পাস

প্রকাশিত: ০৮:৪৪ পিএম, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আবুল খায়ের গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

আবুল খায়ের গ্রুপে ‘সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ (এসআর)’ পদে ৬০০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা সরাসরি সাক্ষাৎকারে উপস্থিত থাকতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আবুল খায়ের গ্রুপ

পদের নাম: সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ (এসআর)
পদসংখ্যা: ৬০০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১ বছর
বেতন: বেসিক ১১,৫০০ টাকা থেকে ২২,০০০ টাকা (গ্রেড ভিত্তিক)

অন্যান্য সুবিধা: টিএ-ডিএ, মোবাইল বিল, সিটি অ্যালাউন্স, গ্রেড অ্যালাউন্স। এছাড়াও গ্রেড ভিত্তিক ইনসেন্টিভ, প্রোডাক্ট ভিত্তিক ইনসেন্টিভ, ভ্যালু ভিত্তিক ইনসেন্টিভ, ঈদ বোনাস ও পদোন্নতির সুযোগ রয়েছে।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ১৮-৩৫ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

সরাসরি সাক্ষাৎকারের সময়সূচি:

সময়: সকাল ১০টা থেকে দুপুর ০১টা

ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি ডিপো, (আত্ তাকওয়া ম্যানশনের পূর্ব পাশের গলি) রায়ের মহল বড় মসজিদের বিপরিত পাশে, বয়রা বাজার, সদর, খুলনা।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি অফিস, চাউল বাজার (রুপন স্টোরের পাশে), বাজার ঘাটা, ফুলবাগ রোড, কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি ডিপো, বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুজ্জামান সড়ক, মাদারশাহ, ত্রিমোহোনি রোড়, উডল্যান্ড বাবু স্টোরের বিপরিত পাশে, সদর, কুষ্টিয়া।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানা: আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানি লিমিটেড, মেরিস অফিস, বড় বনগ্রাম, খানকা শরীফ গেইট (জিয়া পার্কের পেছনে) শাহ মূখদুম, রাজশাহী।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানা: চৌমুহনী পশ্চিম বাজার (ব্যাংক রোড- বাংলাদেশ ব্যাংক বিল্ডিংয়ের নিচ তলা), চৌমুহনী, নোয়াখালী।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানা: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, নবাবগঞ্জ ব্রিজের ঢাল, নবাবগঞ্জ উপজেলা, ঢাকা। (নবাবগঞ্চ ক্লিনিকের বিপরীত পার্শ্বে)

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি ডিপো, আকুয়া বাইপাস, মুক্তাগাছা রোড, ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ। (মারকাজ মসজিদের বিপরীতে)।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি ডিপো, রাজধানী মুরাইল, সান্তাহার রোড়, আফ্রিন জুট স্পিনারের বিপরীত পাশে, সদর, বগুড়া।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানা: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, আবু ত্বহা এন্টারপ্রাইজ, ছাতিহাটি বাজার সংলগ্ন, কালিহাতি, টাঙ্গাইল।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানা: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, এসএম সুপার মার্কেট (সাবেক সিনেমা হল), পাগলা বাজার, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ। (হাজী ফুড ভবনের ২য় তলা।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানা: মেসার্স ফারুক ট্রেডার্স ,আবুল খায়ের কনজ্যুমারস অফিস, বকুলতলা (লঞ্চ ঘাট রোড), পাল বাজার, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানা: আবুল খায়ের কোম্পানি ডিপো, মুচির মোড় থেকে উত্তর পাশে, চেয়ারম্যান মোড়, উত্তম মৌলভি পাড়া, রংপুর সদর, রংপুর।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানা: ১৪৯/১৫৫, আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি ডিপো, সোনালী টোব্যাকো রোড, মিল গেইট, টঙ্গী, গাজীপুর।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানা: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, নিজাম প্লাজা, পল্লীবিদ্যুৎ, আশুলিয়া, সাভার। (ডাচ্‌ বাংলা ব্যাংক ভবন)।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানা: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, মুক্তির মোড়, থানা রোড, সাভার। (মুক্তি হাসপাতালের গলি)

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানা: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, আরশিনগর সি এন জি স্ট্যান্ড,নরসিংদী সদর, নরসিংদী (বীরপুর খান জামে মসজিদের পিছনে)।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানা: আবুল খায়ের এমআইএস পয়েন্ট, দারুল ইহসান মাদ্রাসার বিপরীতে, কুলপদ্দি চৌরাস্তা, কালকিনি রোড, মাদারিপুর সদর, মাদারিপুর।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৯ সেপ্টেম্বর ও ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি, হেড অফিস (ইউনিট -২), ডি. টি. রোড়, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানাধ: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি ডিপো, (ইউরেকা পলিটেকনিক্যাল), আলী চেয়ারম্যান মার্কেট, ছয় মাইল, বাবুগঞ্জ, সদর, বরিশাল।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৭ সেপ্টেম্বর ও ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানা: আবুল খায়ের এমআইএস পয়েন্ট, অলি মিয়া ভবন (৩য় তলা), বনিকপট্টি, পুরান বাজার, পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫

