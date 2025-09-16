৬০০ জনকে নিয়োগ দেবে আবুল খায়ের গ্রুপ, লাগবে এইচএসসি পাস

৬০০ জনকে নিয়োগ দেবে আবুল খায়ের গ্রুপ, লাগবে এইচএসসি পাস
আবুল খায়ের গ্রুপে ‘সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ (এসআর)’ পদে ৬০০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা সরাসরি সাক্ষাৎকারে উপস্থিত থাকতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আবুল খায়ের গ্রুপ
পদের নাম: সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ (এসআর)
পদসংখ্যা: ৬০০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১ বছর
বেতন: বেসিক ১১,৫০০ টাকা থেকে ২২,০০০ টাকা (গ্রেড ভিত্তিক)
অন্যান্য সুবিধা: টিএ-ডিএ, মোবাইল বিল, সিটি অ্যালাউন্স, গ্রেড অ্যালাউন্স। এছাড়াও গ্রেড ভিত্তিক ইনসেন্টিভ, প্রোডাক্ট ভিত্তিক ইনসেন্টিভ, ভ্যালু ভিত্তিক ইনসেন্টিভ, ঈদ বোনাস ও পদোন্নতির সুযোগ রয়েছে।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ১৮-৩৫ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
সরাসরি সাক্ষাৎকারের সময়সূচি:
সময়: সকাল ১০টা থেকে দুপুর ০১টা
ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি ডিপো, (আত্ তাকওয়া ম্যানশনের পূর্ব পাশের গলি) রায়ের মহল বড় মসজিদের বিপরিত পাশে, বয়রা বাজার, সদর, খুলনা।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি অফিস, চাউল বাজার (রুপন স্টোরের পাশে), বাজার ঘাটা, ফুলবাগ রোড, কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি ডিপো, বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুজ্জামান সড়ক, মাদারশাহ, ত্রিমোহোনি রোড়, উডল্যান্ড বাবু স্টোরের বিপরিত পাশে, সদর, কুষ্টিয়া।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠিকানা: আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানি লিমিটেড, মেরিস অফিস, বড় বনগ্রাম, খানকা শরীফ গেইট (জিয়া পার্কের পেছনে) শাহ মূখদুম, রাজশাহী।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠিকানা: চৌমুহনী পশ্চিম বাজার (ব্যাংক রোড- বাংলাদেশ ব্যাংক বিল্ডিংয়ের নিচ তলা), চৌমুহনী, নোয়াখালী।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠিকানা: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, নবাবগঞ্জ ব্রিজের ঢাল, নবাবগঞ্জ উপজেলা, ঢাকা। (নবাবগঞ্চ ক্লিনিকের বিপরীত পার্শ্বে)
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি ডিপো, আকুয়া বাইপাস, মুক্তাগাছা রোড, ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ। (মারকাজ মসজিদের বিপরীতে)।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি ডিপো, রাজধানী মুরাইল, সান্তাহার রোড়, আফ্রিন জুট স্পিনারের বিপরীত পাশে, সদর, বগুড়া।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠিকানা: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, আবু ত্বহা এন্টারপ্রাইজ, ছাতিহাটি বাজার সংলগ্ন, কালিহাতি, টাঙ্গাইল।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠিকানা: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, এসএম সুপার মার্কেট (সাবেক সিনেমা হল), পাগলা বাজার, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ। (হাজী ফুড ভবনের ২য় তলা।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠিকানা: মেসার্স ফারুক ট্রেডার্স ,আবুল খায়ের কনজ্যুমারস অফিস, বকুলতলা (লঞ্চ ঘাট রোড), পাল বাজার, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠিকানা: আবুল খায়ের কোম্পানি ডিপো, মুচির মোড় থেকে উত্তর পাশে, চেয়ারম্যান মোড়, উত্তম মৌলভি পাড়া, রংপুর সদর, রংপুর।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠিকানা: ১৪৯/১৫৫, আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি ডিপো, সোনালী টোব্যাকো রোড, মিল গেইট, টঙ্গী, গাজীপুর।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠিকানা: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, নিজাম প্লাজা, পল্লীবিদ্যুৎ, আশুলিয়া, সাভার। (ডাচ্ বাংলা ব্যাংক ভবন)।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠিকানা: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, মুক্তির মোড়, থানা রোড, সাভার। (মুক্তি হাসপাতালের গলি)
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠিকানা: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, আরশিনগর সি এন জি স্ট্যান্ড,নরসিংদী সদর, নরসিংদী (বীরপুর খান জামে মসজিদের পিছনে)।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠিকানা: আবুল খায়ের এমআইএস পয়েন্ট, দারুল ইহসান মাদ্রাসার বিপরীতে, কুলপদ্দি চৌরাস্তা, কালকিনি রোড, মাদারিপুর সদর, মাদারিপুর।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৯ সেপ্টেম্বর ও ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি, হেড অফিস (ইউনিট -২), ডি. টি. রোড়, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠিকানাধ: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি ডিপো, (ইউরেকা পলিটেকনিক্যাল), আলী চেয়ারম্যান মার্কেট, ছয় মাইল, বাবুগঞ্জ, সদর, বরিশাল।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৭ সেপ্টেম্বর ও ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠিকানা: আবুল খায়ের এমআইএস পয়েন্ট, অলি মিয়া ভবন (৩য় তলা), বনিকপট্টি, পুরান বাজার, পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ