২০ সেলস অফিসার নিয়োগ দেবে সজীব গ্রুপ, লাগবে এইচএসসি পাস

২০ সেলস অফিসার নিয়োগ দেবে সজীব গ্রুপ, লাগবে এইচএসসি পাস
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান সজীব গ্রুপে ‘সেলস অফিসার’ পদে ২০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২০ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: সজীব গ্রুপ
বিভাগের নাম: ফুড প্রোডাক্ট অ্যান্ড বেভারেজ
পদের নাম: সেলস অফিসার
পদসংখ্যা: ২০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি
অভিজ্ঞতা: ১ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
অন্যান্য সুবিধা:
- আকর্ষনীয় বেতন
- টিএ/ডিএ
- মোবাইল বিল
- বিক্রয়ের উপর কমিশন
- উৎসব বোনাস (২টি)
- ছুটির টাকা নগদায়ন
- অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা কোম্পানীর প্রচলিত নিয়ম অনুসারে।
- আরও পড়ুন
- ৪৩০ জনকে নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ নৌবাহিনী, লাগবে এসএসসি পাস
- ৪৭০ জনকে নিয়োগ দেবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, আবেদন ফি ১১২ টাকা
- ৪২ সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
- সেলস অফিসারের দায়িত্বসমূহ:
- খুচরা দোকানগুলো থেকে পণ্যের অর্ডার সংগ্রহ করা এবং সময়মতো পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা।
- পরিবেশক ও বিক্রেতার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা।
- কোম্পানির প্রচার প্রচারণামূলক কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা।
- বাজারের তথ্য এবং প্রতিযোগীদের তথ্য সংগ্রহ করা।
- ম্যানেজমেন্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য দায়িত্ব পালন করতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক সজীব গ্রুপ করে আবেদন করতে পারবেন।
- আরও পড়ুন
- ৪৬ জনকে নিয়োগ দেবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স
- সেনাবাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদনের সুযোগ
- ১৪৪ জনকে নিয়োগ দেবে সিভিল সার্জনের কার্যালয়, আবেদন ফি ১১২
আবেদনের শেষ সময়: ২০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ