২০ সেলস অফিসার নিয়োগ দেবে সজীব গ্রুপ, লাগবে এইচএসসি পাস

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৪৯ পিএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সজীব গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান সজীব গ্রুপে ‘সেলস অফিসার’ পদে ২০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২০ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: সজীব গ্রুপ
বিভাগের নাম: ফুড প্রোডাক্ট অ্যান্ড বেভারেজ

পদের নাম: সেলস অফিসার
পদসংখ্যা: ২০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি
অভিজ্ঞতা: ১ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

অন্যান্য সুবিধা:

  1. আকর্ষনীয় বেতন
  2. টিএ/ডিএ
  3. মোবাইল বিল
  4. বিক্রয়ের উপর কমিশন
  5. উৎসব বোনাস (২টি)
  6. ছুটির টাকা নগদায়ন
  7. অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা কোম্পানীর প্রচলিত নিয়ম অনুসারে।

 

  • সেলস অফিসারের দায়িত্বসমূহ:
  • খুচরা দোকানগুলো থেকে পণ্যের অর্ডার সংগ্রহ করা এবং সময়মতো পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা।
  • দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা।
  • পরিবেশক ও বিক্রেতার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা।
  • কোম্পানির প্রচার প্রচারণামূলক কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা।
  • বাজারের তথ্য এবং প্রতিযোগীদের তথ্য সংগ্রহ করা।
  • ম্যানেজমেন্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য দায়িত্ব পালন করতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক সজীব গ্রুপ করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

