১৫ জনকে নিয়োগ দেবে ওয়ালটন, থাকতে হবে এসএসসি পাস

প্রকাশিত: ০৪:৩১ পিএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসিতে ‘ফিল্ড অফিসার’ পদে ১৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি
বিভাগের নাম: হোম অ্যাপ্লায়েন্স

পদের নাম: ফিল্ড অফিসার
পদসংখ্যা: ১৫ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি
অভিজ্ঞতা: ২-৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

  • দায়িত্বসমূহ:
  • মাসিক টার্গেটের ভিত্তিতে পণ্য ভেদে সেকেন্ডারি সেলস অর্ডার নিশ্চিত করা।
  • সংশ্লিষ্ট এলাকার সমস্ত রিটেইল আউটলেট কাভারেজ নিশ্চিত করা।
  • ডিস্ট্রি‌বিউটর সময়মত কালেকশন করছে কিনা তা ম‌নিট‌রিং করা।
  • রিটেইল গ্রাহক পরিসেবা এবং গ্রাহকের সন্তুষ্টি নিশ্চিত করা।
  • ডিস্ট্রি‌বিউটরের স্টক বিজমোশন সিস্টেমে আপডেট রাখা।
  • নিজ বেইজের রিটেইলা‌রদের তথ্য বিজমোশন সিস্টেমে আপডেট করা।
  • কোম্পানি ঘোষিত অফার রিটেইলারদের অবগত করা।
  • রিটেইল বি‌ক্রি পা‌র্টি টু পা‌র্টি বিজমোশন সিস্টেমে স‌ঠিক ভাবে এন্ট্রি নি‌শ্চিত করা।
  • নতুন রিটেইলার তৈ‌রি করা।
  • প্রতিমাসে ডিস্ট্রি‌বিউটরের কাছ থেকে লেজার ক্লিয়ারেন্স নিয়ে (ডিস্ট্রি‌বিউটরের সাইন ও সীলসহ) বিজমোশন সিস্টেমে আপলোড করা।
  • মার্কেটের পূর্বের বকেয়া তা‌গাদা করে কালেকশন নিশ্চি‌ত করা।
  • কোম্পানির প্রচারমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।
  • ডিস্ট্রি‌বিউটরের স্টক, ক্রেডিট এবং সমস্ত কমপ্লায়েন্স সম্পর্কিত সমস্যাগুলো যথাযথভাবে নিশ্চিত করা এবং এএসএম অথবা ডিএসএম বরাবর প্রতিবেদন দেওয়া।

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২২-২৮ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

