অফিসার নিয়োগ দেবে ব্যাংক এশিয়া, কর্মস্থল চট্টগ্রাম

অফিসার নিয়োগ দেবে ব্যাংক এশিয়া, কর্মস্থল চট্টগ্রাম
ব্যাংক এশিয়া পিএলসিতে ‘লিটিগেশন অফিসার (আপ টু এসইও)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ব্যাংক এশিয়া পিএলসি
পদের নাম: লিটিগেশন অফিসার (আপ টু এসইও)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এলএলবি/এলএলএম
অভিজ্ঞতা: ৪-৭ বছর
বেতন: কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: চট্টগ্রাম
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ব্যাংক এশিয়া পিএলসি করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ