ওয়েভ ফাউন্ডেশনে নিয়োগ, লাগবে স্নাতক পাস

ওয়েভ ফাউন্ডেশনে নিয়োগ, লাগবে স্নাতক পাস
বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ওয়েভ ফাউন্ডেশনে ‘প্রোগ্রাম অ্যান্ড ফাইন্যান্স অ্যাসিস্ট্যান্ট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ওয়েভ ফাউন্ডেশন
পদের নাম: প্রোগ্রাম অ্যান্ড ফাইন্যান্স অ্যাসিস্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: ২২,০০০-২৪,০০০ টাকা
- আরও পড়ুন
- ৪৩০ জনকে নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ নৌবাহিনী, লাগবে এসএসসি পাস
- ৪৭০ জনকে নিয়োগ দেবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, আবেদন ফি ১১২ টাকা
- ৪২ সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রোগ্রাম অ্যান্ড ফাইন্যান্স অ্যাসিস্ট্যান্টের দায়িত্বসমূহ:
- প্রকল্প এবং উদ্যোগের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়নে সহায়তা করার জন্য ডিস্ট্রিক ম্যানেজার এবং দলেকে সহযোগিতা করা।
- গবেষণা পরিচালনা এবং প্রোগ্রাম উন্নয়ন এবং রিপোর্টিং সমর্থন করার জন্য তথ্য সংকলন করা।
- সভা, কর্মশালা এবং প্রোগ্রাম কার্যক্রম সম্পর্কিত ইভেন্ট আয়োজন এবং বিল প্রস্তুতে সুপারভাইজারকে সহযোগিতা করা।
- প্রকল্পের বিভিন্ন উপকরণ ক্রয়ে টীমকে সহযোগিতা করা।
- প্রোগ্রাম-সম্পর্কিত ডকুমেন্টেশন, ফাইল এবং ডাটাবেস সংরক্ষণ করা।
- চালান, রসিদ এবং ব্যয় প্রতিবেদনসহ আর্থিক রেকর্ড পরিচালনায় সহায়তা করা।
- সঠিকভাবে এবং সময়মত আর্থিক লেনদেন প্রস্তুত এবং প্রক্রিয়া করা।
- আর্থিক ফাইল এবং ডকুমেন্টেশন হালনাগাদ ও সংরক্ষণ করা।
- সঠিক আর্থিক প্রতিবেদন নিশ্চিত করতে আর্থিক ব্যবস্থাপনা টীমের সাথে সমন্বয় করা।
- বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে খরচ ট্র্যাক করতে সহায়তা করা এবং প্রাসঙ্গিক স্টেকহোল্ডারদের নিয়মিত আপডেট প্রদান করা।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণকে সমর্থন করার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী আর্থিক প্রতিবেদন এবং বিশ্লেষণ প্রস্তুত করা।
- সংস্থার আর্থিক ও প্রশাসনিকসহ অন্যান্য নীতি, পদ্ধতি এবং প্রাসঙ্গিক বিধি-বিধান মেনে চলা।
- আর্থিক নিরীক্ষায় সহায়তা করা এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টেশন এবং তথ্য প্রদান করা।
- আর্থিক রেকর্ডে কোনো অসঙ্গতি বা অনিয়ম শনাক্ত করতে এবং সমাধান করতে সহায়তা করা।
- প্রোগ্রাম এবং অর্থদলগুলিকে সাধারণ প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করা।
- মিটিং শিডিউল, ক্যালেন্ডার পরিচালনা করা এবং প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র প্রাপ্তি প্রদান নিশ্চিত করা।
- সুপারভাইজারদের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য কাজ করা।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩৫ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ওয়েভ ফাউন্ডেশন করে আবেদন করতে পারবেন।
- আরও পড়ুন
- ৪৬ জনকে নিয়োগ দেবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স
- সেনাবাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদনের সুযোগ
- ১৪৪ জনকে নিয়োগ দেবে সিভিল সার্জনের কার্যালয়, আবেদন ফি ১১২
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ