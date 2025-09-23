  2. জাগো জবস

প্রিমিয়ার ব্যাংকে জনবল নিয়োগ, থাকতে হবে স্নাতক পাস

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০০ এএম, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫

দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসিতে ‘ফরেন ট্রেড অফিসিয়ালস (এসও টু ভিপি)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি

পদের নাম: ফরেন ট্রেড অফিসিয়ালস (এসও টু ভিপি)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৪৫ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

