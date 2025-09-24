সজীব গ্রুপে ম্যানেজার পদে নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকা

সজীব গ্রুপে ম্যানেজার পদে নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকা
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান সজীব গ্রুপে ‘ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: সজীব গ্রুপ
বিভাগের নাম: ফাইন্যান্স
পদের নাম: ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ অথবা এমবিএ (ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং)
অভিজ্ঞতা: ৫-১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা (ফার্মগেট)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক সজীব গ্রুপ করে আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
