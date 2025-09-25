  2. জাগো জবস

ঢাকায় নিয়োগ দেবে মধুমতি ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা

প্রকাশিত: ০৮:৪৪ এএম, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মধুমতি ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

মধুমতি ব্যাংক পিএলসিতে ‘ট্রেজারি ফ্রন্ট অফিস (এভিপি-এফভিপি)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: মধুমতি ব্যাংক পিএলসি

পদের নাম: ট্রেজারি ফ্রন্ট অফিস (এভিপি-এফভিপি)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক মধুমতি ব্যাংক পিএলসি করে আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ১৩ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

