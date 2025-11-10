  2. জাগো জবস

অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নিয়োগ দেবে সজীব গ্রুপ

প্রকাশিত: ০৩:৩৮ পিএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
সজীব গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান সজীব গ্রুপে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই অ্যাকাউন্টিং বিষয়ে বিবিএ অথবা এমবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: সজীব গ্রুপ
বিভাগের নাম: স্টোর

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ অথবা এমবিএ (অ্যাকাউন্টিং)
অভিজ্ঞতা: ৭ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: নারায়ণগঞ্জ (রূপগঞ্জ)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক সজীব গ্রুপ করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৯ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

